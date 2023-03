Morango e os benefícios para o coração

Estudos apresentados no 9º Simpósio dos Benefícios das Berries à Saúde, realizado no início de fevereiro em Tampa, nos Estados Unidos, mostraram que comer morangos todos os dias ajuda a proteger a saúde do coração: melhora o sistema cardiometabólico, além de diminuir do colesterol total e “ruim” (LDL), o estresse oxidativo, a resistência à insulina e a quantidade de açúcar no sangue. O hábito também aumenta o relaxamento e o tônus vascular.

Os cientistas destacam que uma dieta pobre em frutas está entre os principais fatores de risco cardiovascular e desenvolvimento de diabetes tipo 2. Segundo os autores, para resolver essa “lacuna”, é preciso aumentar a quantidade total de frutas consumidas, bem como a diversidade desses alimentos na dieta.

O morango é uma fruta rica em vitaminas C, A, E, B5 e B6. Além disso, também é fonte de cálcio, potássio, ferro, selênio, magnésio e compostos fenólicos – que são antioxidantes. Essas substâncias têm a capacidade de proteger as células contra os efeitos dos radicais livres produzidos pelo organismo. Também ajudam na imunidade e na prevenção da artrite reumatoide, de doenças cardiovasculares e das relacionadas ao envelhecimento.

Um dos trabalhos apresentados no simpósio, feito no Instituto de Tecnologia de Illinois, analisou 34 homens e mulheres com média de 53 anos que tinham hipercolesterolemia moderada (condição caracterizada por altas taxas de colesterol no sangue). O grupo foi acompanhado por quatro semanas e teve as taxas metabólicas medidas no período. Os resultados apontaram que a função vascular (dilatação dos vasos) dos voluntários melhorou de forma rápida – cerca de uma hora – após o consumo de morangos.

Em um outro trabalho, os cientistas fizeram uma pesquisa randomizada e controlada com 33 adultos obesos. Durante o ensaio, eles consumiram diariamente duas xícaras e meia de morangos e, segundo os autores, esse hábito diminuiu significativamente a resistência à insulina e aumentou o tamanho das partículas de “colesterol bom” (lipoproteína de alta densidade), em comparação com o grupo que não ingeriu a fruta. Os pesquisadores defendem que o morango seja consumido para prevenção do diabetes e de doenças cardiovasculares.

Durval Ribas Filho, médico nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran), destaca que vários estudos científicos que avaliaram especificamente o efeito do morango na saúde mostram que ele tem diferentes benefícios, além de ser uma rica fonte de fitoquímicos (ácido elágico, antocianinas, quercetina e catequina) e vitaminas (ácido ascórbico e ácido fólico).

“O morango tem sido classificado como uma fonte alimentar de polifenóis e, portanto, com capacidade antioxidante. Quando falamos sob o aspecto da doença cardiovascular, o morango promove um aumento da vasodilatação e redução da pressão arterial”, afirmou Ribas Filho.

O médico disse que os mecanismos pelos quais os morangos exercem essas capacidades são diversos e ainda não totalmente conhecidos. “Certamente, o efeito antioxidante é um mecanismo possível e relevante, uma vez que a suplementação com morango diminui significativamente o estresse oxidativo, protegendo o LDL da oxidação e protegendo as células sanguíneas contra danos aumentados no DNA. Isso consequentemente reduz o risco de doenças cardiovasculares”, afirmou.

Fonte: Agência Einstein

Prato com cinco cores

O nutrólogo explica que as frutas com maiores índices glicêmicos (como laranja, uva, abacaxi, tangerina) devem ser evitadas para portadores de pré-diabetes e diabetes. Ribas Filho orienta que o prato nas refeições precisa ser composto por cinco cores diferentes, de preferência com predomínio das cores vermelha e roxa – que são os pigmentos com maior potencial antioxidante.

“Essa recomendação de montarmos o prato com cinco cores ocorre devido aos diferentes pigmentos presentes nas frutas e nos legumes, sendo que cada um deles tem atividades antioxidantes. O conjunto de cinco pigmentos resulta numa grande capacidade antioxidativa para o organismo humano”, disse.

Com relação ao morango, diz Ribas, uma característica importante é a cor vermelha da fruta. “Não existe uma fruta específica mais recomendada para a nossa alimentação porque é justamente o consumo delas em conjunto que fornece as substâncias antioxidantes. Em geral, a Organização Mundial de Saúde sugere o consumo de 300 a 400 gramas de porções de frutas e vegetais por dia’, finalizou.

Fonte: Agência Einstein