Mix de grãos: conheça as propriedades e benefícios de incluir esses alimentos na dieta

Essencial para manter a saúde e prevenir uma série de doenças, a busca pela alimentação saudável e equilibrada é cada vez maior. E para as pessoas que priorizam os alimentos e produtos que seguem essa premissa, o mix de grãos tornou-se uma alternativa prática, capaz de reunir uma grande quantidade de nutrientes que se complementam e podem ser ingeridos em uma única refeição.

Acompanhando essa demanda, a marca Meu Biju, oferecida pela Josapar, já conta com três versões de mix de grãos em seu portfólio, apresentadas por meio da Linha 8 Grãos: 8 Grãos com Aveia, 8 Grãos com Quinoa e 8 Grãos com Chia, lançado mais recentemente. Os produtos, que são livres de aditivos e podem ser preparados com facilidade, combinam oito diferentes grãos supernutritivos – entre eles a aveia, a quinoa, a chia, o arroz vermelho e a linhaça, por exemplo -, cada versão com um mix diversificado.

Confira, a seguir, as propriedades e benefícios de alguns desses grãos, que podem ajudar a melhorar a saúde cardiovascular, auxiliar na saciedade e no controle de peso, promover a boa digestão e ser uma fonte de energia de alta qualidade.

Propriedades e benefícios da chia

A chia é rica em ômega-3, um ácido graxo essencial para a saúde cardiovascular, que ajuda a reduzir o colesterol ruim (LDL) e a pressão arterial. Pelo fato de possuir uma grande quantidade de fibras, ela auxilia na digestão e fornece sensação de saciedade, contribuindo para a perda de peso. O grão contém uma quantidade significativa de proteínas e antioxidantes, que combatem os radicais livres e ajudam a prevenir doenças, como o câncer.

Propriedades e benefícios da aveia

Rica em betaglucana, uma fibra solúvel que ajuda a reduzir os níveis de colesterol e de açúcar no sangue, a aveia é fonte de proteínas e minerais, como ferro, magnésio e zinco, essenciais na prevenção da anemia e aumento da imunidade. O grão é considerado um carboidrato complexo, de digestão e absorção mais lenta, que mantem a saciedade por mais tempo e consome um número mais alto de calorias para ser processado pelo organismo.

Propriedades e benefícios da quinoa

A quinoa é uma proteína vegetal completa, pois contém todos os aminoácidos essenciais, o que contribui para a recuperação e crescimento muscular. Fonte de magnésio, ferro, fósforo e zinco, ela ajuda a prevenir a anemia, elevar a imunidade e melhorar a saúde dos ossos. Esse grão é de fácil digestão e contribui para o bom funcionamento do intestino.

Propriedades e benefícios do arroz vermelho

Considerado um superalimento, o arroz vermelho é rico em antocianinas, um pigmento que dá cor ao grão e configura um antioxidante potente no combate aos radicais livres e proteção das células, além de ajudar a reduzir os níveis de açúcar no sangue. Possui uma alta concentração de fibras e minerais, como o ferro, além de vitaminas, como a B6, que atua na regulação do humor, do sono e do apetite.

Propriedades e benefícios da linhaça

A linhaça é também um grão rico em propriedades que contribuem para a saúde digestiva e do coração. Ela é rica em ômega-3 e lignanas – compostos bioativos que produzem efeitos anticancerígenos. Combinadas, essas duas propriedades potencializam a redução do colesterol ruim e reduzem a inflamação do organismo. A linhaça é também rica em fibras e possui boas quantidades de vitamina E, selênio, cálcio, magnésio e triptofano – que influencia diretamente o humor, ao produzir a serotonina.

