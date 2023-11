Mitos e verdades sobre artrose

Reumatologista Cláudia G. Schainberg explica algumas hipóteses sobre a doença que atinge as articulações do corpo

A artrose é uma doença que causa o desgaste das cartilagens que envolvem as articulações com finalidade de proteger os ossos do corpo. Conforme essa cartilagem se rompe o ser humano fica com a sua mobilidade comprometida e sua qualidade de vida é afetada de forma reduzida. “Pode ser causada por obesidade, esportes e até mesmo por esforços físicos repetitivos” conta a médica reumatologista Cláudia G. Schainberg.

Não há cura definitiva para essa doença. “Existem tratamentos para controlar as dores causadas pela artrose e para evitar que ela piore. Além desses tratamentos ajudarem com o conforto e alívio da dor, proporcionando uma vida melhor e diminuindo a perda da capacidade e mobilidade da pessoa” relata a reumatologista.

Esta doença aparenta alguns sinais e sintomas. “Rigidez, redução da mobilidade articular, inchaço, rangidos e estalos na articulação, dor nas articulações e perda da flexibilidade são alguns sintomas da artrose” diz Schainberg.

Confira alguns mitos e verdades sobre a artrose:

É possível evitar a artrose.

Mito. Não é possível evitar a artrose, porém é viável diagnosticá-la em sua fase inicial e começar o tratamento para que haja a redução das dores.

Artrite e artrose são a mesma coisa.

Mito. São duas doenças diferentes. A artrose causa o desgaste da articulação, já a artrite causa a inflamação da articulação.

Artrose não é doença de idoso.

Verdade. Embora a artrose atinja pessoas com a faixa etária com mais de 60 anos, ela pode afetar crianças, jovens e adultos.

Todo caso de artrose é necessário cirurgia.

Mito. Embora a artrose desgaste a articulação do osso, só é necessário realizar uma cirurgia em casos graves que precisam do realinhamento dos ossos.

Pessoas com artrose devem praticar atividade física.

Verdade. É importante que pessoas com artrose façam exercícios físicos, porém não deve ser de forma exagerada e inapropriada.