Mitos e verdades mais comuns sobre o proteção solar

O verão chegou, a busca e o uso de proteção solar, aumenta. E mesmo que a aplicação de um bom protetor solar seja indicada diariamente, em qualquer época do ano, muitas pessoas não sabem disso. E esse não é o único ponto desconhecido da maioria da população quando o assunto é proteção solar. Para ajudar a desvendar os mitos e verdades sobre o tema, Maurizio Pupo, farmacêutico especialista em cosmetologia.

Filtro solar corporal pode ser aplicado no rosto.

Mito! O protetor solar, quando fabricado para a pele do corpo, contém uma quantidade maior de oleosidade em sua formulação. “Este excesso de substâncias oleosas não é um problema para a pele corporal, naturalmente mais ressecada. No entanto, ao aplicar este produto na pele do rosto, região com maior número de glândulas sebáceas, podemos sobrecarregá-la: a consequência pode ser brilho e oleosidade excessiva, além do aparecimento de acne e até mesmo dermatites”, explica Maurizio.

Dias nublados ou com pouco sol não requerem o uso de filtro solar.

Mito! O papel do protetor solar é proteger a pele contra a ação dos raios UVA, radiação responsável pela degradação da pele e intensificação do processo de envelhecimento, além dos raios UVB, capazes de ocasionar graves queimaduras e vermelhidão intensa na pele. Porém, mesmo com a diminuição dos raios solares em dias nublados, ambas as radiações ainda possuem forte incidência, podendo ainda lesionar gravemente a pele.

Uso diário do protetor solar previne o envelhecimento precoce da pele.

Verdade! A incidência dos raios solares sobre a pele é capaz de aumentar a produção dos radicais livres, degradando o colágeno, elastina e ácido hialurônico presentes na pele. Sem preenchimento e com menos fibras elásticas, a pele tende a ficar flácida, com novas rugas e linhas de expressão. O sol é o maior inimigo da saúde da pele e não há nada que envelheça a pele tanto quanto o sol. Por isso, a melhor precaução é com o uso diário de um bom protetor solar, de preferência, que possua 12 horas de proteção contra UVA, UVB e fotoestabilidade.

O uso de protetor solar não permite que minha pele fique bronzeada.

Mito! Bronzeador, protetor solar, fotoprotetor e bloqueador solar são produtos extremamente parecidos. Segundo a Anvisa, todos estes produtos são classificados como protetor solar e têm como objetivo proteger a pele contra os raios do sol. Para ter uma pele saudável e bonita, o ideal é evitar a prática do bronzeamento, pois ele só ocorre quando o nosso DNA é danificado. Além disso, a exposição solar excessiva compromete as células da pele que, na tentativa de se manter saudáveis, produzem uma quantidade grande de melanina, um fotoprotetor natural como forma de defesa. Ou seja: todo bronzeamento significa, em última instância, uma grave lesão ao nosso DNA, resultando em envelhecimento precoce, manchas e até câncer de pele.

Protetores solares minerais funcionam tão bem quanto os químicos.

Verdade! Ambos protegem de maneira bastante eficiente, tanto os físicos, quanto os químicos, sendo que o mais importante é saber quanto tempo de duração um determinado protetor possui sobre a pele para que ele não tenha que ser reaplicado inúmeras vezes durante o dia em função da perda da sua eficácia protetora. Além disso, hoje em dia, os filtros solares físicos são chamados de ‘inorgânicos’ ou ‘minerais’, pois são compostos exclusivamente de filtros solares minerais que interagem menos com a pele, ou seja: são muito mais naturais e, por isso, são especialmente indicados para peles sensíveis ou sensibilizadas – como as peles pós-procedimentos, pós-peeling ou pós-laser – e também são indicados para peles com rosácea, uma vez que sua composição não interage com a pele, reduzindo as chances de haver qualquer tipo de irritação ou alergia.

Basta ficar na sombra para se proteger sol.

Mito! A verdade é que os raios UV atravessam nuvens e superfícies refletoras, como a água. Por isso, mesmo estando na sombra (debaixo de um guarda-sol, por exemplo) ou dentro da água, é de extrema importância estar com a proteção adequada, como um filtro solar, chapéu, óculos e, se for o caso, roupas com proteção UV. Pois, geralmente, quando estamos na praia ou na piscina e ficamos horas expostos ao sol, mesmo na sombra, a nossa pele ainda irá sofrer caso não esteja protegida”, diz o especialista.

Todo protetor solar deve ser reaplicado após uma ou duas horas.

Mito! Existem, sim, protetores solares no mercado que possuem uma necessidade de reaplicação com mais frequência para garantir a sua eficácia e uma proteção completa. Mas também é possível encontrar opções que agem de maneira duradoura. Todos os protetores solares da ADA TINA, por exemplo, possuem 12 horas de proteção, graças à tecnologia Solent, desenvolvida exclusivamente pela marca e com ação cientificamente comprovada. Com isso, é possível garantir 12 horas consecutivas sem perda da efetividade ao longo do dia e, assim, manter a pele protegida contra o fotoenvelhecimento, manchas e câncer de pele, além de proteção também contra a luz azul e invisível.