A escolha do profissional deve ser pela qualidade do serviço e não pelo seu preço

Hoje em dia há muitos casos de pessoas entrando para o mercado de trabalho de micropigmentação de sobrancelhas sem muita experiência e estudo e oferecendo serviços à preços inferiores a fim de conseguir clientes.

Muitas mulheres por sua vez, acabam se rendendo às ofertas de sobrancelhas “mais baratas” para realizar um sonho, mas infelizmente procedimentos realizados sem conhecimento, podem gerar muita dor de cabeça no futuro além de expor a saúde dos clientes a um risco muito sério.

Micropigmentação de sobrancelhas – Foto: Divulgação

Priscilla Kajihara, especialista em microblanding (procedimento de maquiagem semipermanente), explica como diferenciar um serviço bem feito, feito por um profissional qualificado de um serviço mal feito.

“Um profissional com responsabilidade vai deixar o cliente superconfortável para fazer qualquer pergunta e tirar todas as suas dúvidas, mas o principal mesmo é a pessoa por si só saber identificar um trabalho bom de um ruim”, declara Priscilla. Segundo ela, um serviço bem feito não deixará as sobrancelhas “pretas” no primeiro dia e não ficará com uma “casca grossa”.

De acordo com Priscilla, um bom micropigmentador tem diversas fotos de casos bem-sucedidos para que sejam analisados e ganhem a confiança necessária por parte do cliente para a escolha do seu trabalho, e mostrar fotos do cliente no dia e logo após o procedimento é sinal de um bom profissional que está seguro em mostrar seus trabalhos reais.

É importante, portanto, que a pessoa se certifique de que o trabalho realizado pelo profissional tenha fotos “visíveis”, nas quais seja possível ver os detalhes, os fios um a um. Nunca se deve acreditar em fotos tiradas de longe, borradas ou de ponta cabeça, pois só camuflam um trabalho ruim ou assimétrico. Também é interessante observar se o profissional posta fotos novas nos perfis das redes sociais e desconfiar caso repita a mesma foto várias vezes, pois pode ser o único trabalho bem feito da pessoa.

Além disso, uma micropigmentação de qualidade, dependendo da técnica utilizada, é quase imperceptível, tendo um aspecto extremamente natural, não deixando vermelhidão e nem aspecto de pele machucada. Caso veja uma foto em condições que te façam pensar “nossa parece que dói”, desconfie.

Outra dica legal é analisar os comentários e as avaliações feitas pelos próprios clientes nas redes sociais.

Se tiver alguma dúvida, espere, pesquise, entre em contato com o profissional, pesquise outros e só decida quando estiver totalmente seguro.

Outro ponto a se considerar é o preço. Produtos de alta qualidade utilizados por profissionais experientes são de última geração e tecnologia avançada, portanto custam muito caro. Desconfie de serviços muito baratos.

Cursos de especialização e aperfeiçoamento de técnicas avançadas também tem valores extremamente elevados e são anos de estudos.

“A região das sobrancelhas é muito sensível, qualquer infecção, reação alérgica ou outras complicações casadas pela má aplicação da micropigmentação pode causar danos irreversíveis, cicatrizes e pode afetar até mesmo os olhos. Não corra esse risco!”, finaliza Priscilla.