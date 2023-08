Meu filho está indo mal nos estudos: como pais e escola podem ajudar?

Conforme os últimos meses do ano letivo se aproximam, a preocupação das famílias com estudantes que apresentam baixo rendimento escolar e acúmulo de notas baixas é crescente. Nesse momento, segundo especialista ouvida pela reportagem, é importante que os adultos procurem compreender quais são as dificuldades que a criança relata e, caso necessário, procurem ajuda de um profissional.

Cada ano escolar está estruturado para atender o público infantil de acordo com a idade, considerando desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo, explica Andréa Boiago Brino, orientadora pedagógica do Ensino Fundamental I do Colégio Salesiano Dom Bosco de Americana. Ela ressalta a importância de que os alunos tenham uma rotina diária de convivência familiar e escolar e que os adultos, pais e professores, estejam atentos aos sinais de que algo não está bom e precisa ser melhorado.

“Tudo colabora para um bom desempenho escolar e pode haver um desajuste. O que a criança demonstra? Está alegre, possui interesse pelas brincadeiras, é criativa, gosta de brinquedos e diversão? Ou demonstra agitação, descontrole, irritabilidade e tristeza? São sinais de que algo não está bom e precisa ser visto pelos adultos, pais ou professores. Muitas vezes, o sinal de queda na qualidade de vida começa a aparecer na escola, diante da rotina escolar e no aprendizado”, afirma.

A orientadora explica que, se a criança já demonstra desde a primeira infância sinais de atraso no desenvolvimento, as observações dos anos iniciais escolares se tornam fundamentais, para que ações preventivas facilitem o processo de desenvolvimento dela, dentro de suas habilidades. No caso de a criança repentinamente regredir nos estudos, a parceria entre escola e família precisa estar consolidada, pois as observações poderão ajudar a encontrar o caminho a ser percorrido com ela.

“A escola precisa saber apoiar e conduzir a situação. Em alguns casos que envolvem apenas aprimoramento nos estudos, a família acompanhando e incentivando e a própria escola com o serviço de apoio pedagógico, poderão ser uma alternativa”, sugere Andréa.

Entretanto, algumas situações podem apontar distúrbios de aprendizagem, seja no desenvolvimento da linguagem oral e escrita, raciocínio-lógico, aspectos psicomotores e até situações mais específicas em relação ao comportamento do aluno.

Nestes casos, é importante que as famílias busquem o acompanhamento de especialistas como neuropediatras, psiquiatras infantis, fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais, para avaliações e intervenções. Avaliações pediátricas e oftalmológicas são recomendadas anualmente.

EMOCIONAL

As dificuldades na escola, principalmente quando ocorrem por um período prolongado, também afetam o emocional de mães e pais. Neste sentido, a recomendação da orientadora pedagógica é que a família contenha os anseios e lembre que cada criança é única e está em processo de desenvolvimento.

“O ser humano em crescimento é como uma plantinha que precisa, além de germinar, também ser olhada, sentida, acompanhada e nem todas são iguais. Infinitas surpresas nos acompanham na longa jornada de sermos pais – me incluo também, sou mãe de dois filhos”, lembra ela.

“Então, convido vocês, papai, mamãe… A contemplarem seus filhos e apoiá-los em suas necessidades. Apoiar, não fazer por eles. E proporcionar vivências para passarem por todas as experiências emocionais que a vida tem para oferecer. A vida escolar para a criança é o alicerce para a vida adulta. Envolver-se e acreditar que faz parte de uma comunidade é umas das coisas mais importantes para o desenvolvimento emocional da criança. Incentive, ame e apoie seus filhos no que eles são: Seres únicos em processo de desenvolvimento, prontos para serem felizes e contemplarem a vida de maneira plena e real”, finaliza.