Mesmo no frio os cuidados com os cabelos não podem ‘esfriar’

Médica especialista em dermatologia explica o que fazer para os cabelos continuarem saudáveis, mesmo durante o inverno, período em que o ressecamento pode se agravar

Com certeza você já ouviu falar sobre o mal que o sol e o calor podem fazer para o seu cabelo. Mas você sabia que temperaturas muito baixas também podem acabar prejudicando os fios? Em geral, essa região é a parte que precisa de cuidados regularmente, assim como a nossa pele, e no inverno isso não é diferente.

Durante esse período mais frio do ano, além da queda de temperatura, também ocorre a redução da umidade do ar, o que pode castigar o seu cabelo, fazendo com que ele fique ressecado e quebradiço. Segundo Flávia Villela, médica especialista em Dermatologia, ações muito comuns do nosso dia a dia podem se tornar grandes vilãs quando falamos sobre esse assunto.

“É muito comum que em dias frios utilizemos a temperatura máxima do chuveiro, mas essa é uma prática que pode prejudicar muito, já que a água quente irá remover o óleo natural da pele. Banhos quentes ainda podem secar o couro cabeludo, fazendo com que ele descame, aumente a coceira e desencadeie patologias que estavam controladas ou favoreça o surgimento de novas”, explica Flávia, que também relembra o cuidado com a utilização de secadores com muita frequência.

Cuidados para evitar o ressecamento do cabelo

Felizmente, mesmo que o frio possa trazer alguns problemas para os fios capilares e para o couro cabeludo, existem algumas ações que podem minimizar o dano e garantir que seu cabelo continue firme, forte e bonito. Segundo a especialista em Dermatologia Flávia Villela, atitudes simples e constantes ajudam a resolver essa situação.

“Quando falamos que o frio prejudica o cabelo, algumas pessoas podem se assustar, mas a verdade é que algumas atitudes simples ajudam a evitar esse ressecamento. Não deixe de lavar o cabelo, mas evite banhos quentes, use de forma adequada o condicionador somente nas pontas, seque bem os fios e não utilize muitos adereços na região, como gorros e chapéus que podem esquentar e deixar a região úmida”, explica a médica.

Além desses, Flávia Villela também lista outras atitudes que podem ajudar a prevenir o ressecamento do fio:

Evite sair de casa com o cabelo molhado;

Não deixe de usar o condicionador;

Redobre os cuidados se o seu cabelo for colorido, utilizando produtos indicados;

Cuide do frizz;

Antes de usar o secador de cabelo, utilize protetor térmico ou leave-in;

Mantenha uma alimentação saudável, pois o que você come também reflete no cabelo por meio das vitaminas;

Aposte em uma boa umectação;

Com recomendação médica, tome complexo vitamínico indicado para fortalecimento e renovação dos fios.

A médica ainda relembra os procedimentos que podem fazer a diferença na região capilar durante esse período e reforça a importância da realização deles.

“Nem sempre é possível manter uma rotina adequada, por isso quando nosso couro cabeludo é acometido com alguma doença capilar, principalmente no inverno, é recomendado que a pessoa procure um profissional, para realizar o procedimento adequado. Em minha clínica, por exemplo, nós realizamos o tratamento completo para queda de cabelo, ressecamento, alopecias entre outros”, diz a médica.

Outro recurso disponível na clínica, é o MMP Capilar, que faz a microinfusão de medicamentos no couro cabeludo. O objetivo desse procedimento é melhorar a saúde da região, da haste capilar e fortalecer os fios.

Hidratação é a palavra chave

É importante que a hidratação dos cabelos continue em dia, mesmo durante os períodos mais frios. Flávia Villela diz que a preferência por shampoos e condicionadores que possuam propriedades hidratantes são uma ótima aposta para esse momento, mas sempre usados com moderação.

“Muitas pessoas evitam lavar o cabelo no frio e isso é um erro. Não é recomendado lavar todos os dias, mas sim em dias alternados, utilizando os produtos corretos e mantendo uma rotina de hidratação a cada 10 ou 15 dias”, explica a especialista.

Uma boa hidratação, mesmo que realizada em casa, vai garantir brilho e saúde aos fios, por isso é sempre necessário consultar um profissional antes de comprar os produtos necessários.

Alimentação saudável também é um aliado

Provavelmente você deve estar cansado de ouvir isso, mas a realidade é só uma: manter uma alimentação saudável evita o surgimento de problemas, inclusive no couro cabeludo.

Vitaminas são ótimas aliadas para o cabelo, por isso invista em alimentos que contenham vitamina A e sejam ricos em proteínas, ômega-3, ferro e zinco.

“Outra atitude muito recomendada é a ingestão hídrica regular, em média, 2 litros de água, mas é sempre bom ter a recomendação e o acompanhamento de uma profissional especializado”, finaliza Flávia.