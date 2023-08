Menos é mais

Os lábios são uma das áreas mais importantes da face, e a harmonia entre eles e o restante da face é essencial para obter um resultado harmônico - Foto: ArtPhoto_studio / Freepik

Nos últimos anos, a busca pela harmonização facial se tornou uma tendência no mundo da estética. Dentre os procedimentos mais procurados, está o preenchimento labial. No entanto, a massificação desse tipo de procedimento produziu efeitos colaterais gigantescos, como lábios padronizados, distorcidos e extremamente extravagantes. Como resultado, muitas pessoas estão buscando dissolver seus preenchimentos labiais e procurando técnicas alternativas para ter lábios bonitos e naturais.

As hashtags elucidam bem esse cenário: nas plataformas de vídeo como TikTok e Reels (do Instagram), as tags relacionadas ao procedimento de dissolver os preenchimentos labiais, como #lipdissolving (com 245,3 milhões de visualizações), #lipfillerdissolved (40,6 milhões) e #lipfillerdissolving (37,2 milhões), estão assustadoramente bombando. Na outra ponta, técnicas alternativas para obter lábios mais bonitos estão ganhando popularidade.

A médica especialista em dermatologia estética, Kelly Pico, comenta que a busca por lábios naturais e sem aspecto de preenchimento é uma tendência em ascensão. As pessoas estão buscando um resultado que seja clean, suave e que melhore a qualidade da pele, sem intervenções exageradas que mudem a anatomia da boca. Os pacientes querem um aspecto de elegância e sofisticação também no rosto.

Os lábios são uma das áreas mais importantes da face, e a harmonia entre eles e o restante da face é essencial para obter um resultado natural e harmônico. Quando o lábio superior é supercorrigido, o volume não precisa ser tão grande. Se ficar fora dessa proporção, dá a impressão de estar sempre fazendo bico. Um lábio muito para frente, aumentado no sentido anterior, pode conferir um aspecto de pato, muito comentado pelas pacientes.

“Os pacientes buscam contorno dos lábios mais definido, volumes com melhor proporção, maior harmonia entre os lábios e entre a boca e o rosto. Tamanho definitivamente não é documento – na verdade, esse quesito ocupa uma posição bem baixa na lista de prioridades dos pacientes. Estamos vendo muito mais pacientes pedindo definição, hidratação e muito pouco preenchimento”, destaca Kelly.

Principalmente em lábios, menos é mais. O preenchimento é feito e esperado o período de regressão do edema, pode-se preencher um pouco mais depois. O segredo é ter paciência e realizar o procedimento de forma gradual, respeitando a anatomia e a individualidade de cada paciente. O objetivo é obter um resultado natural, que não pareça que foi feito um preenchimento labial.

É importante que os pacientes procurem profissionais qualificados e especializados em procedimentos estéticos para obter um resultado satisfatório e seguro. Cada pessoa tem uma anatomia única, e o procedimento ideal para um paciente pode não ser o mesmo para outro. A avaliação médica individualizada é essencial para um resultado harmônico e natural.

Além do preenchimento labial, existem outras técnicas que podem ser utilizadas para obter lábios maiores e mais volumosos. Uma opção segura e duradoura é o procedimento conhecido como lipoenxertia. É uma técnica realizada com gordura retirada do próprio paciente que, após tratada, é injetada na região dos lábios. O procedimento é muito seguro, pois o material utilizado não é estranho ao organismo e garante resultados naturais e duradouros.

Na dúvida sobre qual o procedimento ideal para você, o melhor a fazer é buscar ajuda médica. O médico poderá realizar uma avaliação aprofundada da estética da face para recomendar a melhor opção no seu caso. É importante lembrar que a busca pela harmonia facial e lábios naturais é uma tendência atual na área da estética, e é positivo que as pessoas estejam mais conscientes do resultado que desejam e busquem procedimentos mais suaves e menos invasivos.

Para finalizar, Kelly ressalta a importância de um resultado natural e harmônico: “Acredito que a busca pela beleza deve ser sempre pautada na busca pela harmonia, equilíbrio e naturalidade. O objetivo é realçar a beleza natural de cada pessoa, sem mudanças drásticas ou excessivas. Afinal, a beleza real não é perfeita, é única e autêntica”.