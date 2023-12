Menopausa: 3 dicas para diminuir os fogachos

As ondas de calor intensas decorrentes do fenômeno El Niño estão aumentando a temperatura em todo o Brasil e por isso o cuidado com a hidratação e a proteção da pele precisa ser redobrado. Para as mulheres na menopausa, conviver com o calor pode estar acarretando piora dos sintomas, isso porque a influência do clima na intensificação dos fogachos e desconfortos têm sido objeto de estudo de diferentes pesquisadores.

Os fogachos da menopausa podem causar sensação de calor, transpiração e ruborização da pele e são uma desregulação do mecanismo de controle térmico do corpo da mulher, principalmente com a diminuição dos níveis de estrogênio. Uma pesquisa realizada pela Essity revelou que 69% das brasileiras se queixam das ondas de calor, além de irritabilidade, secura vaginal e insônia.

Um levantamento da Sociedade Brasileira de Climatério (Sobrac), publicada na revista científica Climacteric da International Menopause Society (IMS), destacou que para 59% das entrevistadas os fogachos tiveram início aos 47 anos. “Esses calorões são um dos principais sintomas que aparecem no climatério e menopausa e podem trazer batimentos cardíacos mais acelerados, causar cansaço, irritabilidade e dificultar o sono”, explica Thais Dias, nutricionista especializada em climatério e menopausa.

Alguns alimentos, quando ingeridos, podem influenciar na ocorrência e intensidade das ondas de calor. “Leite, pão francês, gengibre, canela, café, bebida alcóolica e açúcar, por exemplo, são alimentos presentes no dia a dia que podem piorar o sintoma sem que a mulher perceba”, orienta. “Evitá-los, ou diminuir o consumo, já ajuda muito a equilibrar a saúde da mulher nessa fase”, completa a especialista.

Mulheres que querem diminuir a intensidade e os desconfortos dos fogachos, principalmente à noite quando eles causam inúmeros despertares e sudorese, podem incluir tipos de alimentos na rotina que auxiliam no alívio desse sintoma. “Folha de amora e de sálvia para chás, vitamina E, maca peruana e linhaça são ótimos para reduzir o calorão nesse período”, esclarece. Confira outras dicas da nutricionista que ajudam a acabar com os calorões na menopausa:

3 passos para diminuir os fogachos na menopausa

Consuma linhaça

“4 colheres de sopa rasas todos os dias melhoram as ondas de calor porque a linhaça é rica em fitoestrógeno. Ela ainda pode ser consumida em saladas, com frutas, iogurte, vitaminas e sucos”, indica Thais.

Cuide do intestino

“Coloque na sua rotina kefir, coalhada ou iogurte para conseguir probióticos; aveia, psyllium, mais frutas e vegetais, para conseguir fibras e muita água”, destaca.

Beba chás

“O chá da folha de amora desidratada, por exemplo, pode ajudar a combater os calorões devido às suas substâncias antioxidantes”, finaliza a especialista.

Café da manhã da nutricionista para começar o dia sem fogachos

Ovos mexidos com semente de abóbora

Mamão com psyllium e um fio de mel

Chá de folha de amora