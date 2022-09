Menarca, o que é isso doutora?

A transformação corporal da menina na maioria das vezes é mais visível que a dos meninos, e por volta dos 10 a 14 anos há grande expectativa que a menina tenha o seu primeiro ciclo menstrual, conhecido como menarca. Assim como tudo, há exceções e pode-se utilizar de recursos para que não acontece antes e nem tão depois. É o caso de crianças com nove anos que começam a apresentar sinais de mudanças do corpo e os responsáveis e médico que acompanha poderá indicar a busca por orientações de ginecologista para retardar o processo.

Carolina Curci, ginecologista e obstetra, explica que o primeiro passo após a primeira menstruação é procurar o médico para receber as orientações corretas e dar mais tranquilidade para a garota e família. “Parece bobagem, mas ainda no século 21 há casos de famílias desesperadas por essa mudança, que é natural e já sabida pelas famílias de meninas. Mas, quando acontece vem a dúvida, o que fazer, o que falar e como explicar. Particularmente acho necessário que quando a menina está se aproximando dos seus 10 anos já seja feita a marcação de uma consulta com ginecologista para que seja quebrado todos os tabus, e que ela seja preparada para quando acontecer, e isso não quer dizer que vai ser no próximo mês ou a ano, cada caso é um caso”, comenta Dra. Carolina Curci.

Para melhor entendimento, a profissional destaca sinais de identificação e explica sobre o primeiro ciclo: Histórico de familiares com hipertensão.

É inevitável alterações hormonais que vão resultar no crescimento das mamas. Isso pode ser o desejo delas que já querem usar o primeiro sutiã.

Não é impressão, e sim realidade que os quadris aumentarão.

A parte chata dessa fase é que devido as alterações hormonais a possibilidade de surgir espinhas pelo rosto é grande.

Estar mais sensível nesse momento é muito compreensível e faz parte também das alterações hormonais.

Difícil quando não sente dor abdominal na primeira menstruação. Mas é possível resolver com bolsa de água quente para aliviar. E em caso de ser dor intensa, um analgésico é permitido. Vale lembrar que a dor é normal, pois o corpo e organismo está passando por transformação.



Menstruei, e agora quantos dias viverei isso? É muito relativo, cada menina é única, assim como organismo, então pode ter uma duração de 3 a 8 dias.

A profissional ressalta que a família tem que estar sempre em alerta no desenvolvimento infantil, assim conseguirá perceber quando a menarca estiver próxima. “É muito importante a família ter cumplicidade com a menina, assim tudo ficará mais fácil para ser explicado, e acolher nesse momento importante, que terá repetições por muitos e muitos anos. Abraços, chocolates e muito carinho vão ajudar nesses momentos”, finaliza Carolina.