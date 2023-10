Melhor presente é a companhia: cinco dicas para estreitar relação com filhos

Chame seus filhos para brincar, ou saia para pedalar com eles - Foto: AdobeStock

Pode até parecer clichê, mas momentos de qualidade significam mais para os filhos do que ganhar um sonhado brinquedo no Dia das Crianças, segundo o pediatra, psicanalista e especialista em educação familiar, Fausto Flor Carvalho.

O especialista que tem mais de 25 anos de experiência ressalta a importância de os pais, mães ou cuidadores terem uma participação ativa no dia a dia dos pequenos, mesmo que a rotina de trabalho pareça impedir esse acompanhamento regular.

Autor do livro “Pai Sem Sacrifício”, ele garante que há formas de driblar os desafios cotidianos para estar presente em todos os aspectos da vida das crianças. Até porque foram métodos que o médico implementou na prática: quando começou a passar mais tempo com um dos filhos, percebeu mudanças positivas no comportamento do menino em relação aos estudos e às atitudes.

Confira cinco dicas propostas por Fausto Flor Carvalho para ter maior proximidade com os filhos:

1 – Seja proativo: Separe um dia da semana para exercitar a proatividade. Chame seus filhos para brincar de casinha, ou saia para pedalar com eles. Separe um momento para conhecer os interesses deles, mas também compartilhe os seus. Use sempre a imaginação para trabalhar a criatividade junto com as crianças.

2 – Converse: Deixe o celular distante por pelo menos alguns minutos do dia e converse com os filhos. Depois de um expediente cansativo no trabalho, dê a eles uma atenção plena e crie momentos únicos. Mesmo com alguns minutos diários, isso aumenta a confiança e a autoestima deles.

3 – Delegue responsabilidades: Muitos podem ter receio de dividir as responsabilidades da casa com as crianças, mas essas ações estimulam o conhecimento e a autonomia dos pequenos. Pode ser uma tarefa pontual ou diária, como recolher brinquedos, cuidar de um animal de estimação e arrumar a cama.

4 – Ajude a enfrentar dificuldades: Crianças também enfrentam momentos difíceis, seja na escola, com os amigos ou com a família. Converse com elas sobre como podem atravessar períodos desafiadores. Se você tiver experiências semelhantes para compartilhar, dê um exemplo.

5 – Exercite a gratidão: Produza uma lista de qualidades que você aprecia nos filhos. Comunique a eles essas características. Essa atitude contribui também para que eles façam o mesmo com você. Assim, é possível construir uma relação de confiança mútua.