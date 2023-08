Melasma hormonal: conheça mais sobre a condição e suas formas de prevenção

O melasma é uma preocupação e um incômodo na vida de muitas pessoas, principalmente das mulheres, que são as mais afetadas por esta condição. Em alguns casos, o problema pode atingir seriamente a autoestima e, consequentemente, levar à depressão.

E mesmo sabendo da necessidade do uso contínuo de protetores solares para evitar o problema, muitas mulheres ainda ficam em dúvida e com medo do chamado ‘melasma hormonal’, que pode ocorrer, principalmente, durante a gravidez e com o uso de pílulas anticoncepcionais.

“O melasma é majoritariamente causado pelas radiações UVA e UVB do sol. Entretanto, apesar de o melasma ocorrer por conta da exposição às radiações ultravioletas, alguns outros fatores associados a essa exposição podem agravar a superprodução de melanina causando o melasma e suas manchas escuras que aparecem na pele, como condições hormonais, predisposição genética, alimentação pobre em antioxidantes, doenças da tireoide e do fígado, além, da gravidez e pelo uso de anticoncepcionais, devido à alteração hormonal que ocorre nestes períodos”, explica Dr. Maurizio Pupo, farmacêutico especialista em cosmetologia e CEO da ADA TINA.

Cloasma x melasma

O especialista conta que, quando o melasma surge na gravidez, neste período ele assume o nome de cloasma. “O cloasma surge pelo aumento de hormônios estrógeno, e aparece apenas se o DNA estiver lesionado pela radiação solar. E caso a futura mamãe não saiba quais produtos poderá utilizar em seu skincare durante a gestação, o problema não terá nenhum tipo de tratamento neste período”, explica.

“Já no caso dos anticoncepcionais, esses alteram os níveis hormonais para controlar a ovulação, aumentando assim os níveis de progesterona e estrogênio que influenciam diretamente na produção de melanina. O estrógeno estimula a proliferação de melanócitos, aumentando o conteúdo de melanina, enquanto a progesterona diminui essa produção. Essa proliferação de melanócitos levará ao agravo do melasma já existente devido à danos causados ao DNA pela radiação solar”, diz o farmacêutico.

Tratamento e controle do melasma

A boa notícia é que essa condição crônica causada pela exposição solar sem proteção (e que pode ser agravada pelos hormônios) pode ser prevenida e controlada por meio de dois princípios fundamentais: clarear a mancha já existente e inibir os danos da luz solar na pele.

Para isso, existem séruns anti-melasma, poderosos clareadores essenciais contra esse tipo de mancha, devido ao seu efeito inibidor na síntese de melanina. “O tratamento controla a hiperpigmentação da pele, assim, as manchas escuras causadas pelo melasma desaparecem e se mantêm ocultas. Para isso, o tratamento precisa de constância e da pele protegida. Mantendo a prevenção anti-melasma com o uso de proteção solar adequada associada ao uso constante de produtos anti-melasma na rotina de skincare, essas manchas não tornarão a aparecer e o melasma permanecerá controlado”, diz Dr. Maurizio.

