Manual da boa convivência na pandemia: comunicação não-violenta

Para grande parte das pessoas, a pandemia significou uma mudança no estilo de vida, com situações de convivência intensa, restrição de momentos de lazer, estresse, medos e ansiedade. Neste contexto de crises, muitos casais enfrentam dificuldades em se comunicar e estabelecer um diálogo saudável, momento em que surgem os conflitos.

“Percebemos bastante procura por uma resolução desta dificuldade na comunicação. E a Comunicação Não-Violenta, com assertividade, e para a resolução dos conflitos, tem sido muito almejada”, comentou o psicólogo clínico Tearon Ladeira, especialista em terapia sexual, com enfoque em atendimento a casais, em Americana.

Uma comunicação violenta acarreta em sofrimento para ambos os lados – Foto: Moose Photos / Pexels

Segundo ele, cada pessoa tem valores e uma expressão própria, motivo pelo qual pode haver divergências entre os casais. Mas uma comunicação violenta acarreta em sofrimento para ambos os lados, já que a falta de expressão de maneira sóbria pode ser tão dolorida quanto a falta de compreensão e respeito.

“A comunicação não-violenta nos ajuda a lidar, por um lado diminuindo as críticas e entendendo que as pessoas são diferentes, e por outro lado trazendo a empatia, e expressando aquilo que a gente sente e acredita”, afirma o especialista.

Nem sempre é fácil e conseguimos. Principalmente em momentos de extrema dificuldade, conflito intenso ou sentimentos negativos vividos em casal, pode ser ainda mais desafiador evitar discussões e brigas.

“É fundamental que a gente tente observar mais o que está acontecendo, o ambiente em que estamos, como está a outra pessoa. Se ela está aberta a ouvir o que estamos falando, e se a gente está se colocando de uma maneira menos ou mais agressiva na forma de se expressar e de falar. É possível identificarmos o que estamos sentindo. Podemos dar uma pausa e pensar, tentar entender qual é a necessidade e como resolver cada situação específica”, aconselha.

Como a Comunicação Não-Violenta pode ajudar a melhorar os relacionamentos

Menos reação e mais conexão ao que realmente importa em uma conversa, relacionamento ou negociação – este é o objetivo da Comunicação Não-Violenta (CNV). Simples, mas com potencial para ser revolucionária, a prática sintetizada pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg (1934-2015), e esmiuçada em livros sobre o assunto, oferece uma retomada da consciência de si, de como o outro nos afeta e de como reagimos no mundo em que vivemos.

Como a Comunicação Não-Violenta pode ajudar a melhorar os relacionamentos – Foto: Ulrike Mai / Pixabay

A ideia é que a sintonia entre o que sentimos, precisamos e expressamos nos torna mais verdadeiros, confiáveis e, naturalmente, se desdobra para a outra pessoa como uma experiência de maior conexão. E a possibilidade de resolução de qualquer conflito quando há conexão aumenta sensivelmente.

Consultamos o Instituto CNV Brasil, sediado em Brasília, que apontou seis dicas para melhorar os relacionamentos.

1 – Melhorar relacionamentos passa por compreender melhor o que está acontecendo com a gente

Para podermos contar para a outra pessoa como está sendo a nossa experiência na relação, precisamos primeiro compreender o que está acontecendo com a gente. Vamos imaginar que a briga por colocar o lixo para fora acontece quase todos os dias. Parece óbvio o desejo e a necessidade de fazê-lo, mas será que isso é realmente o mais importante nessa relação? A CNV nos convida a olhar para essa situação investigando o que se passa com a gente, do que queremos cuidar ali, que pode ir além de um resultado específico que esperamos.

2 – Pergunte-se: o que de fato aconteceu na relação?

É comum ficarmos presos na nossa interpretação do que nos incomodou ao invés de entender o que de fato aconteceu. Mas falar sobre fatos e não sobre interpretações aumenta as chances de conseguirmos manter um diálogo onde conversamos sobre o que realmente importa na relação. No exemplo do lixo, podemos pensar “o que aconteceu é que eu moro com um bando de imundos egoístas que não fazem nada pela casa!”, ou simplesmente “o lixo não foi retirado na quarta-feira, como combinado, e está há 5 dias na cozinha”. Quando são descritos fatos sobre o combinado que não foi cumprido, cria-se um clima mais propício para o diálogo, sem troca de ofensas.

3 – Identifique o que você sentiu em relação ao que aconteceu

Os sentimentos têm um papel importante na CNV porque nos trazem de volta para a nossa experiência e contam que algo importante não está sendo atendido na relação. Quando contamos o que está acontecendo com a gente, e não o que pensamos sobre a outra pessoa, isso torna mais provável que ela esteja aberta a nos escutar. No exemplo do lixo, pode ser que a pessoa esteja se sentindo cansada e frustrada com a situação. Compartilhar esses sentimentos pode levar a uma aproximação, pois ela está contando dos impactos do acordo não ser cumprido na sua experiência. Porém, a ideia é não gerar culpa nos relacionamentos.

4 – Encontre o que é realmente importante na relação

Às vezes, tentamos melhorar relacionamentos já com várias soluções em mente. Mas se estivermos focados em tratar um sintoma sem entender a sua causa, é provável que não tenhamos uma solução eficaz. No exemplo do lixo, pode ser que para a pessoa que está cansada e frustrada com a situação, seja importante ordem e organização. E pode haver necessidades mais profundas envolvidas também, como compromisso e confiança na relação. Ao compreender o que é realmente importante, conseguimos pensar em possibilidades de ação que vão de fato melhorar o relacionamento.

5 – Faça pedidos claros

Uma vez que entendemos do que realmente estamos querendo cuidar na relação, podemos fazer pedidos que tornem mais provável que o que é importante para nós seja atendido no relacionamento. No exemplo, as necessidades são de organização e ordem, e também de compromisso e confiança na relação. Tendo clareza disso, várias possibilidades de ação surgem. Podemos rever os combinados sobre a frequência dos cuidados com a casa; podemos definir um único responsável por tirar o lixo; podemos ainda contratar uma faxineira; e por aí vai.

6 – Vá para a conversa para conversar, não para ter seu pedido atendido

Contar o que sentimos quando algo aconteceu, saber o que é importante para nós e ter um pedido claro em mente para cuidar disso que é importante são posturas que podem transformar a convivência e melhorar relacionamentos significativamente. Mas há o perigo de irmos para a conversa apegados ao nosso pedido e não estarmos abertos a escutar a experiência da outra pessoa. Se o desejo for mesmo de melhorar relacionamentos, vá para as conversas disposto a escutar a outra pessoa, tentando entender o que é importante para ela também. Assim o casal consegue mais facilmente encontrar soluções para as questões do relacionamento. Tais soluções certamente serão mais eficazes, já que estarão levando em consideração o que é importante para todas as pessoas envolvidas.

DICA EXTRA: Use essas recomendações para se preparar para uma conversa. Experimente começar com uma situação não muito complexa, mas que tem impacto real na convivência com uma ou mais pessoas queridas.

FONTES: Erika Moulin e Flávia Amorim, Instituto CNV Brasil