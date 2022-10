Mal de Parkinson ou Tremor Essencial? Qual a diferença Entre as duas doenças?

Muitas pessoas confundem Tremor Essencial com a Doença de Parkinson. A Dra. Gesika Amorim, pediatra, pós-graduada em Neurologia e Psiquiatria, especializada em Tratamento Integral do Autismo em Neurodesenvolvimento, vai nos ajudar a entender as diferenças.

É muito comum que geralmente na terceira idade, algumas pessoas comecem a sofrer com tremores, demências ou outras doenças. Faz parte da vida. Mas ainda que se assemelhem em alguns pontos, elas se diferem umas das outras por algum fator e isto acontece com os tipos de tremores.

Bem, os tremores pelo corpo é um sintoma comum entre a Doença de Parkinson e o Tremor Essencial, e que muitas vezes podem confundir as pessoas, gerando diagnósticos equivocados.

O Tremor Essencial é uma desordem neurológica e pode ser tratada para não impactar a qualidade de vida. Já o Parkinson é uma doença neurodegenerativa e não há tratamento que possa impedir a sua evolução, mas apenas atrasar.

Atualmente, o Tremor Essencial afeta por volta de 6% da população, causando tremores involuntários em certas partes de corpo que são, mãos, braços, cabeça e na voz. A faixa etária que maior tem incidência é acima dos 65 anos, igualmente entre homens e mulheres, sendo mais raro entre os jovens e adolescentes. Esse tipo de tremor se apresenta durante os movimentos cotidianos, seja manuseando ou segurando algum objeto, como o simples ato de levantar um copo de água. Eles persistem por mais de três anos e são bilaterais (os tremores acontecem dos dois lados do corpo) – Explica Gesika.

A faixa etária afetada pelo Mal de Parkinson é, no geral, acima dos 60 anos e, diferente do Tremor Essencial, os tremores acontecem com o paciente em repouso; por exemplo, as mãos podem estar quietas, em descanso, e mesmo assim os temores se manifestam. E tais tremores podem acontecer de um lado do corpo ou nos dois lados. Há também uma lentidão nos movimentos, além de alterar a postura do paciente. A doença de Parkinson acontece por causa das alterações no núcleo da base do cérebro, matando os neurônios responsáveis pela produção de dopamina.

O Tremor Essencial é a falta de regulação na região do controle do movimento, no entanto, não há relação com os neurotransmissores. – Explica a Dra Gesika Amorim. – A doença pode se agravar, em alguns casos ao longo da vida, mas em geral permanece estável e muitas vezes discreta, porém, não ocorre alteração no corpo do paciente.

Na doença de Parkinson os sintomas podem não se manifestar da mesma forma para todos os pacientes. Os principais sintomas, além do tremor involuntário, são as dores musculares, a lentidão dos movimentos, a rigidez do corpo, além da perda das expressões da face e, em alguns casos, a perda do olfato – Complementa a Dra. Gesika Amorim, que aconselha:

Não ignore qualquer mudança no seu corpo. Ao notar qualquer diferença, qualquer tremor que não existia antes, procure um neurologista, um neuropsiquiatra, um especialista e inicie um tratamento imediatamente, pois, como todas as demais doenças, é sempre melhor e mais fácil obter bons resultados, progressos ou regressão dos sintomas, quando diagnosticados precocemente.