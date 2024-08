Mais movimento é o ponto de partida para um estilo de vida ativo e saudável

Desenvolver uma rotina diária de exercícios pode parecer algo desafiador, especialmente para aqueles que ainda não têm esse hábito e não sabem por onde começar.

A boa notícia é que na busca por um estilo de vida mais ativo e saudável, aumentar o número de passos diários pode ser um excelente ponto de partida. “Além de ser uma atividade simples e de baixo impacto, é acessível a quase todos, independentemente da idade e do nível de condicionamento físico. Ou seja, pode ser realizada por adultos, crianças e idosos, garantindo benefícios tanto para a saúde física quanto para o bem-estar mental”, explica Juliana Romantini, treinadora corpo & mente, certificada em Medicina do Estilo de Vida por Harvard, especialista em Mindfulness e criadora do método Prática Integral.

Esse impacto positivo tem sido apoiado por diversas evidências científicas no Brasil e no mundo. Um importante estudo conduzido pelo National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) mostrou que aumentar a quantidade de passos diários está associado ao aumento da sobrevida, à redução do risco de desenvolvimento de doenças cardíacas, diabetes e obesidade.

O estudo acompanhou cerca de 2 mil pessoas de diferentes países ao longo de mais de 10 anos, com uma média diária de 7 mil passos. Os resultados comprovaram uma redução entre 50% e 70% no risco de mortalidade, inclusive em pessoas com mais de 60 anos. Os participantes que caminhavam com maior frequência experimentaram melhorias no controle da pressão arterial e nos níveis de colesterol, melhor sensibilidade à insulina, além de redução do estresse e sintomas de depressão.

Aumentar o número de passos também é uma prática recomendada por outro estudo, pulicado em março deste ano, na revista científica British Journal of Sports Medicine.

A pesquisa – que analisou por quase 7 anos dados de mais de 72 mil pessoas do Reino Unido – revelou que manter uma contagem diária de cerca de 10 mil passos pode reduzir o risco de morte em 39% e diminuir o risco de doenças cardiovasculares em 21%.

“Caminhar mais não apenas contribui para uma vida mais longeva, mas também enriquece a experiência de vida de maneira integral. Andar estimula a liberação de hormônios e endorfinas que promovem o bem-estar, ajudando a regular o humor, facilitar o relaxamento e melhorar a qualidade do sono, o que, por sua vez, impacta positivamente na saúde mental”, explica Juliana. destacando que dar mais passos no dia a dia pode ser mais fácil do que parece.

Optar por escadas ao invés de elevadores, estacionar um pouco mais longe do destino e aproveitar os intervalos no trabalho para uma breve caminhada são algumas maneiras de andar mais, sem a necessidade de grandes esforços ou investimentos de tempo. “Até mesmo durante os afazeres domésticos, como limpar a casa, brincar com filhos ou passear com os animais, podemos aumentar o número de passos e melhorar nossa saúde integral. Inclusive, dar mais passos em seu bairro também aumenta o nível de socialização”, sugere Juliana, lembrando que relógios e aplicativos de celular podem ajudar a fazer esse monitoramento.

