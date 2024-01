Oito livros para curtir com os filhos nestas férias

Leitura ajuda no desenvolvimento das crianças, diverte, relaxa e pode render lições e brincadeiras

As férias escolares estão chegando ao fim, mas ainda há tempo para diversão, momentos de relaxamento e descanso. Seja entre amigos, com a voz calorosa dos pais ou mesmo sozinho, ler é essencial para o desenvolvimento infantil, até porque nada é melhor do que uma ótima história para proporcionar lições e brincadeiras inesquecíveis. Por isso selecionamos obras incríveis para você e seus filhos curtirem o fim das férias.

A Coruja que Não Sabe de Nada

A coruja acredita que a sabedoria que ela compartilha com sua melhor amiga vem de um cordão. Mas o que acontece quando um cordão tão importante é perdido? Esta é uma história sobre amizade e o quanto temos a oferecer ao mundo.

Autora: Caroline Poole | Editora: Hanoi Editora | Onde encontrar: Amazon

Caixinha Antitédio para Crianças

Leve na bolsa o livro-caixinha que vai acabar com o tédio da molecada. São 40 cartas e, em cada uma, a sugestão de uma brincadeira inteligente e estimulante para as crianças crescerem felizes e para você criar momentos muito especiais com elas.

Autora: Patricia Marinho | Editora: Matrix Editora | Onde encontrar: Amazon

Show de Talentos dos Monstros Maravilhosos

Você alguma vez já pensou no que acontece em seu armário de brinquedos à noite? Você vai descobrir tudo lendo e acompanhando a conversa sobre toda a movimentação de artistas maravilhosos. Vai ver, então, que os monstros não são tão assustadores assim.

Autor: Patrick Regan | Editora: DVS Editora | Onde encontrar: Amazon

Finanças com a Formiga Emília

O dinheiro é importante para viver. Há pessoas que guardam muito e outras que gastam além da conta e encontrar o equilíbrio é o segredo para conseguir realizar seus sonhos e não ter problemas financeiros ao longo da vida. É isso que a Formiga Emília vem ensinar para a criançada.

Autoras: Mara Luquet e Eliana Cardoso | Editora: Almedina Brasil | Onde encontrar: Amazon

Abayomi

O livro infantil “Abayomi, a menina de trança” nos faz viajar por diversos lugares da memória e ancestralidade negra. A obra contribui para que crianças, jovens e adultos conheçam mais da história e da cultura popular e viva da cidade de Tietê (SP).

Autor: Aniete Abreu | Editora: Hanoi Editora | Onde encontrar: Amazon

Jogo da Imitação – Emoções

Cada uma das 50 cartas deste livro-caixinha traz uma emoção, uma situação ou um sentimento para ser demostrado por meio de gestos e movimentos do corpo ou da face. Com os desafios aqui propostos, a criança vai conseguir lidar melhor com os sentimentos.

Autoras: Lidiane Leite e Socorro Leite | Editora: Matrix Editora | Onde encontrar: Amazon

Pety Lee e Seus Amigos

Petty Lee é uma garotinha muito esperta e alegre que adora passar a tarde na casa da vovó ouvindo histórias. E foi assim que nasceu nela um sonho incrível: que seus bichinhos de pelúcia se transformassem em amigos de verdade. Parece um sonho impossível, mas quem sabe exista uma maneira…

Autoria: Sandro Casarini e Fabiana Casarini | Editora: DVS Editora | Onde encontrar: Amazon

A Fabulosa História da Letra F

O vovô Ísio traz algo de fantástico sobre as origens da letra F de fada e de final feliz, de fantasia e de futebol. Aprender é mais fácil e divertido quando conhecemos a história do que estudamos, e essa é proposta da Coleção ‘De onde vêm as palavrinhas’.

Autor: Deonísio Silva | Editora: Almedina Brasil | Onde encontrar: Amazon