Lip tint recupera o brilho, assimetria e cor dos lábios

Sabrina Rodrigues desenvolveu protocolo de hidratação e micropigmentação capaz de realçar os lábios com naturalidade e suavidade

Desde meados de dezembro de 2021 as semanas de moda espalhadas pelo mundo tem anunciado tudo que estará em alta em 2022 e não são apenas os looks que se destacam, as makes também estão mudando. Parece que a era dos batons matte e super pigmentados vão dar uma pausa para os ares mais naturais.

Seguindo o anunciado nas passarelas, as necessaires estão reduzindo de tamanho, dando lugar aos produtos e tratamentos multifuncionais, que aliam a maquiagem com os cuidados com a pele. Ou seja, a moda é elevar e valorizar os traços naturais de cada um.

Técnica Tropical Lips, desenvolvida por Sabrina Rodrigues promete lábios de vinil já na primeira sessão – Foto: Divulgação

Mas o natural exige cuidados redobrados e nem todo mundo consegue seguir protocolos de tratamentos à risca, por isso, o mercado de beleza já oferece métodos que auxiliam muito nesse processo. Sabrina Rodrigues, proprietária do estúdio Sabrina Beauty Innovation criou um protocolo de hidratação labial aliada a micropigmentação, o Tropical Lips.

A técnica Tropical Lips dura em média um ano a um ano e meio e corrige a assimetria dos lábios, recupera a pigmentação e realça o contorno da boca, por meio de pigmentos orgânicos. Aliados a isso, a profissional desenvolveu um protocolo mensal de hidratação para os lábios, até que os estejam totalmente restaurados.

Não há contraindicações, as aplicações são feitas a cada trinta dias no estúdio e utiliza um blend de ácido hialurônico, colágeno e elastina, responsáveis por ativar a hidratação, eliminas as rugas finas e corrigir o formato dos lábios. “Estudei as propriedades, até chegar na fórmula perfeita para uma hidratação intensa e natural” – comenta a especialista.

O resultado já pode ser percebido na primeira sessão. Além de ter a assimetria corrigida, o que já garante outro aspecto, a primeira aplicação do booster de hidratação, garante mais preenchimento e maciez no lábio. “É visível a diferença e o que mais impressiona é ser o mesmo lábio de antes apenas com os cuidados corretos”, finaliza Sabrina.

O método Tropical Lips é a aposta para quem quer estar com os lábios na moda, saudáveis e naturais. Os cuidados são simples e o resultado melhora a cada aplicação. O tratamento aceita qualquer maquiagem e cor e garante um efeito ainda mais bonito na make.

Conheça: https://www.instagram.com/sabrinabeautyinnovation/