Lifting de Temporal: rejuvenescimento facial sem procedimento cirúrgico

Com o processo de envelhecimento, é comum que a pele do rosto passe por diversas mudanças que acabam se tornando queixas frequentes entre pacientes: as expressões ao redor dos olhos e dos lábios tendem a ficar mais flácidas e alterar o contorno facial, o que gera uma aparência de cansaço. “Isso também é resultado da perda de colágeno, outra consequência do envelhecimento. Por isso, o lifting de temporal tem se tornado tão procurado”, explica Ticiana Campos, especialista em Odontologia Estética.

Em meio a tantas opções de procedimentos estéticos disponíveis no mercado do rejuvenescimento, o lifting de temporal surge como uma aposta para elevar a pele nas áreas das pálpebras, maçãs do rosto e buldogue, garantindo um aspecto de diminuição da queda facial. A técnica é minimamente invasiva, sendo realizada com dois fios implantados na região temporal e três seringas e meia de preenchimentos, com atuação na reversão do aspecto “caído” das bochechas e dos olhos.

O lifting de temporal é feito com anestesia local sem sedação, no consultório odontológico e sem internação. Em seguida, o fio é introduzido na região sem a necessidade de suturas. O procedimento é relativamente rápido e tem efeitos duradouros, mas que variam conforme o organismo de cada paciente.

Entre os benefícios relatados após a realização do lifting de temporal, estão a redução das rugas de buldogue, marionete e do bigode chinês, elevação das sobrancelhas e diminuição das marcas de expressão. O procedimento também pode ser associado ainda a outros como aplicação de toxina botulínica e preenchimento com ácido hialurônico. “A avaliação do profissional vai ser fundamental para entender as queixas do paciente e indicar o mais adequado para cada situação”, enfatiza.