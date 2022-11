Jovens se submetem cada vez mais à rinoplastia para ter o nariz dos sonhos

Eles relatam insatisfação com aquele calombinho no nariz, o dorso alto ou muito largo ou ainda pelo fato de a ponta ser muito caída ou larga

Segundo pesquisa da Academia Brasileira de Cirurgia Plástica da Face (ABCPF), a rinoplastia foi a cirurgia facial mais realizada no Brasil em 2020. O termo foi o mais buscado no Google Trends, no primeiro semestre de 2022, em comparação à lipoaspiração. Outro dado que chama a atenção é o crescimento na procura por intervenções no nariz entre os jovens. Mas, o que estaria levando a juventude a operá-lo?

As razões para fazer rinoplastia, segundo o otorrinolaringologista Felipe Buschle, especialista no procedimento, são bastante similares às dos adultos. E vão das frustrações físicas às emocionais. “Às vezes sofreram bullying quando mais novos, não se sentiram confortáveis nos eventos sociais da juventude, como festas de 15 anos, mas não tiveram oportunidade ou condições de operar quando mais novos”.

O médico também atribui o crescimento na procura dos jovens pela rinoplastia ao aumento do uso das redes sociais e à admiração pelos influenciadores digitais. “Eles passam a se perceber mais nas fotos que tiram para os stories, nos reels que produzem, ou seja, eles encaram a própria imagem e também se comparam mais com outros que admiram, e que têm nariz mais bonito. Então, querem ter uma aparência parecida. Além disso, começam a testar os filtros que modificam traços físicos, o que aumenta o desejo de buscarem uma versão que gostem mais”, avalia.

Felipe comenta as principais queixas que ouve em seu consultório: “Eles relatam insatisfação com aquele calombinho no nariz, dorso alto ou muito largo ou a ponta ser muito caída ou larga. Muitas vezes, a reclamação pode estar relacionada à dificuldade de respirar. Então, é algo funcional e que a gente pode tratar junto com a parte estética, e melhorar a qualidade de vida do paciente”, relata.

Atenção à idade indicada para a cirurgia no nariz

O otorrino, no entanto, orienta sobre a idade indicada para a realização da rinoplastia. “O paciente tem que ter passado do estirão de crescimento, porque, caso contrário, podemos causar a alteração no crescimento do nariz. A indicação, nos homens, é ao redor dos 17/18 anos e, nas mulheres, três anos depois da menarca, ou seja, da primeira menstruação, em torno de 15/16 anos”, lembra Felipe.

Outro fator importante ressaltado pelo otorrino, é saber se o jovem tem maturidade psicológica para passar pela rinoplastia. “É algo que avalio durante minhas consultas. Ele precisa saber se é isso mesmo o que quer e se está pronto para essa grande transformação, ou seja, essa nova fase, pois a cirurgia vai mudar bastante o rosto dele.”

As técnicas recomendadas, segundo o médico, são as mesmas dos adultos. “Para o dorso, rinoplastia ultrassônica e assim esculpimos o nariz com muita precisão, causando o mínimo de edema e hematoma. Se formos trabalhar a ponta do nariz, fazemos uma rinoplastia estruturada, para o resultado ser bem bonito e se manter por muitas décadas e o paciente não ter que mexer mais nesse nariz”, conclui o otorrino.

Pesquisa aponta que 84% dos brasileiros se preocupam com padrões de beleza

Estatística revela que o problema com o padrão normativo social causa grandes danos mentais e físicos, sobretudo às mulheres, mas o número de homens que buscam o corpo perfeito e se sentem infelizes ao não conseguir cresce a cada dia. A pesquisa é do NIEM – Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Mulher e Gênero do Rio Grande do Sul.

Dados apontam que a busca intensiva para se manter no padrão “corpo perfeito” pode gerar traumas incuráveis. Kelvin Millarch, que trabalha com teatro e arte menciona sobre essa teoria do corpo perfeito e bonito que influencia na política selecionável para o audiovisual.

Millarch lembra-nos que “existem dinâmicas de produções culturais que a ocupação de corpos ‘despadronizados’ podem estar possuindo certos significados, ou para estereótipos, ou, ainda, como ato político, ou quaisquer mais propostas. O teatro possui mais liberdade para quebrar esses estereótipos, uma vez que o público é diferente e os indivíduos que produzem podem buscar diferentes formas de trabalhar essas pautas em cena”, afirma.

O Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos afirma que 70 milhões de pessoas no mundo todo sofrem de algum transtorno alimentar em busca das curvas atraentes e perfeitas do corpo. Atrelados à essa pesquisa, outro dado é ainda mais preocupante. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo afirma que 77% dos adolescentes apresentam indícios de que tenham predisposição em desenvolver algum tipo de distúrbio alimentar. Pessoas que são mais ligadas ao lúdico, artes cênicas, ao teatro, dança, possuem mais condições de se aceitarem como são, de verdade.

“O teatro é apenas uma linguagem na qual podemos debater a diversidade física de indivíduos. A situação é muito maior e culpar especificamente o meio artístico por essa problemática é um pouco complicado”, fala Kelvin.

Nem culpabilizar e nem apontar como saída, como solução, “devemos ter uma consciência desde fatores eurocêntricos e capitalistas. Pensar em como a mídia e políticas financeiras afetam essa pauta A arte apenas retrata e levanta debates para isso e a verdadeira resistência está em uma revolução social”, relata o artista, co-fundador da Cia Kà de Teatro.