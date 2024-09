Jejum, termogênicos e AEJ: existem atalhos para acelerar o emagrecimento?

O sucesso virá quando a pessoa entender que não há atalhos: a mudança de hábitos, que ocorre a longo prazo, é a chave para alcançar e manter o peso desejado - Foto: Freepik

Em um mundo onde a busca pelo emagrecimento rápido é constante, muitas pessoas acabam se perdendo em meio a promessas milagrosas e atalhos que nem sempre são eficazes. O professor Carlos Eduardo Haluch, nutricionista especializado em emagrecimento da Growth Supplements, explica o que funciona e o que não funciona para quem quer perder peso de forma saudável e sustentável.

O ponto de partida, diz o professor, é entender que o emagrecimento só acontece se houver déficit calórico. “É essencial que você consuma menos calorias do que o seu corpo gasta. Para isso, é preciso haver uma combinação de alimentação saudável com prática de atividade física”, comenta.

Haluch orienta priorizar alimentos como frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras. “Não adianta cortar carboidrato. Para uma dieta eficaz é preciso aumentar o consumo de fibras e evitar alimentos calóricos ricos em açúcar e gordura saturada”, acrescenta.

Aeróbico em jejum ajuda a queimar calorias? Mito ou verdade?

Quem nunca ouviu falar que os termogênicos secam as gordurinhas extras? No entanto, Haluch esclarece que os termogênicos disponíveis no mercado, como a cafeína e o chá verde, possuem uma ação termogênica fraca e não possuem a capacidade de acelerar o processo de emagrecimento. “Eles não vão fazer você perder gordura de forma expressiva, mas podem melhorar a performance do exercício. A cafeína, por exemplo, pode ajudar a treinar melhor, aumentando o desempenho durante as atividades físicas e fazendo você aumentar seu gasto calórico”, afirma.

É verdade esse bilhete?

Outra prática alardeada como poderosa é o exercício em jejum. “Na verdade, tanto faz você fazer o aeróbico em jejum ou depois de uma refeição. O que importa é o déficit calórico ao longo do dia”, explica. Ele destaca que a intensidade do exercício é mais importante do que o estado de jejum. “Se você consegue comer antes do exercício e realizar a atividade com maior intensidade, isso vai fazer você gastar mais calorias.”

Termogênicos funcionam mesmo?

O jejum intermitente é outra estratégia popular, mas Haluch ressalta que ele não acelera o emagrecimento. “O jejum intermitente pode ser útil se ajudar você a seguir uma alimentação mais controlada e consumir menos calorias do que gasta”, diz. O profissional conta que utiliza essa estratégia com alguns pacientes, mas enfatiza que não é necessário comer a cada três ou quatro horas para emagrecer. “O jejum pode auxiliar no processo de emagrecimento, mas não vai fazer o corpo queimar mais calorias por si só.”

Independentemente da estratégia escolhida, Haluch reforça a importância de buscar orientação profissional. “É muito melhor adotar qualquer estratégia de emagrecimento com a orientação de um nutricionista, porque ele vai montar um plano que tenha a ver com a sua rotina e o seu modo de vida. O sucesso virá quando a pessoa entender que não há atalhos: a mudança de hábitos, que ocorre a longo prazo, é a chave para alcançar e manter o peso desejado”, conclui.