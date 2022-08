Inverno é época de começar o projeto verão

Quem já não chegou no final do ano e decidiu, às pressas, fazer planos para passar o verão com o corpo em forma? Inscrição na academia, novo guarda roupa fitness, mudança repentina de hábitos e dietas radicais fazem parte de um ritual que muitas pessoas aderem para começar a estação das praias, piscinas e roupas leves. Os efeitos desse tipo de projeto de curto prazo, para a decepção de muitos, são quase sempre insatisfatórios. Para obter bons resultados é preciso planejamento, tempo e a prática regular de exercícios.

“Em qualquer tipo de treino, o corpo precisa de tempo para se adaptar e começar a obter resultados”, afirma Guilherme Micheski, gerente técnico da Smart Fit. “A regularidade da execução do exercício também é fundamental para atingir as metas pretendidas. Sem tempo adequado e frequência, os ganhos são perdidos rapidamente”, diz Micheski.

Para chegar no verão com o corpo desejado sem depender de milagres, a Smart Fit elaborou um programa de treino de cinco meses voltado para emagrecimento e definição de musculatura, que pode ser realizado em qualquer lugar e com poucos equipamentos.

Os benefícios desse programa vão muito além das conquistas de um corpo em forma para o verão. Segundo Micheski, com a execução da rotina dos exercícios os ganhos para a saúde e qualidade de vida já são percebidos na segunda e terceira semanas. “Depois que o organismo percebe a mudança na rotina há melhoras perceptíveis na disposição para a execução de tarefas diárias; aumento na capacidade de foco; melhora do sono e redução de stress e ansiedade; diminuição de dores nas articulações e costas; e aumento de auto-estima e auto-confiança”, afirma o gerente técnico da Smart Fit. Como em qualquer atividade física, é preciso ter cuidados. “O ideal é começar treinando duas ou três vezes por semana e aumentar a frequência gradualmente. Intervalos muitos longos ou exagero sem ter o corpo preparado podem causar lesões”, diz Micheski.

A alimentação é também uma grande aliada dos treinos, seja para emagrecer ou ganhar massa muscular. E, como na atividade física, não há soluções rápidas para conquistar bons resultados. “Dieta milagrosa é um perigo. Além de não ser saudável pode trazer diversos problemas para a saúde”, alerta Caroline Guimarães, nutricionista da Smart Fit. “Para emagrecer é necessário comer menos do que o corpo gasta, dormir bem, controlar o estresse e se hidratar,” sugere a nutricionista.

Muitas pessoas já se deram conta dos ganhos de começar o “projeto verão” no inverno. “O que me estimulou foi a ideia de chegar no final do ano e curtir as praias me sentindo mais bonita e saudável”, diz Enaíra Volpi, aluna da Smart Fit. “Já comecei a treinar no próprio verão várias vezes e nunca deu certo porque a construção do corpo requer tempo e paciência. Ficava frustrada e desistia das metas”, complementa Volpi.

Segue abaixo o treino, em etapas, com séries de exercícios para cinco meses de atividades físicas. Comece já em agosto e mantenha a disciplina até a chegada do verão.

Clique no link para acessar os treinos

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13OORguF1t_Q0_24aiBSb8AWHCvAwjisn/edit?usp=sharing&ouid=107325667805256738988&rtpof=true&sd=true

Clique no link para acessar os vídeos de cada treino e as fotos de cada exercício

https://drive.google.com/drive/folders/1MXLaKKjB-Yh1UFkD5K1JBBEQSOOw7iVg