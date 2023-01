Instituto Odontofacial Bortoni lança técnica inovadora em Harvard

Procedimento prevê o reposicionamento de tecido do pescoço, que envelhece com o tempo

Rosalbo Bortoni e Silvia Bortoni estiveram na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, para apresentar a nova técnica para reposicionamento de tecido do pescoço - Foto: Arquivo Pessoal

Experientes em diferentes métodos de harmonização facial, os dentistas Rosalbo Bortoni e Silvia Bortoni, de Santa Bárbara d’Oeste, lançaram na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, uma técnica inovadora. Os profissionais adaptaram o procedimento de sutura fechada para reposicionamento de tecido do pescoço, e a técnica foi batizada de Smooth Neck Bortoni.

Com o envelhecimento, é comum ocorrerem as chamadas quedas faciais, processo que acontece também no pescoço. A sobra de pele nessa região era uma queixa frequente dos clientes que passavam por reabilitação oral e harmonização facial no Instituto Odontofacial Bortoni.

Os dentistas Silvia Bortoni e Rosalbo Bortoni são especialistas em diferentes métodos de harmonização facial – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

O Smooth Neck Bortoni consiste em um reposicionamento dos tecidos do pescoço. “Com o envelhecimento, vai enrugando e existe uma queda. Quando tem apenas pele, conseguimos reposicionar através de sutura fechada, um procedimento não cirúrgico e reversível”, destacou Rosalbo Bortoni, cirurgião bucomaxilo facial com ênfase em cirurgias de harmonização facial que aprimorou a técnica.

Para melhores resultados, o Smooth Neck Bortoni pode ser associado a outros procedimentos. “Por exemplo, bioestimulador para deixar a pele com mais colágeno, para segurar a tração. Tratar um tecido flácido sem tratamento prévio às vezes não sustenta a técnica”, disse Silvia Bortoni, especializada em harmonização facial. A técnica foi lançada em junho em um congresso de harmonização em Harvard, e o Instituto Odontofacial Bortoni tem sido procurado por dentistas de todo o mundo interessados em aprender a técnica. Rosalbo Bortoni também foi convidado para palestrar sobre essa técnica em uma residência de harmonização facial em Algarve, Portugal.

Rosalbo Bortoni durante apresentação da nova técnica em Harvard – Foto: Arquivo Pessoal

Com quase 30 anos de mercado, os profissionais seguem se atualizando nas técnicas e procedimentos. “A autoestima é muito importante, sem ela fica comprometido o trabalho, a postura diante da sociedade e como a pessoa se enxerga. Estamos muito felizes de contribuir dessa forma, e essa técnica veio somar”, declarou Silvia.

Instituto Odontofacial Bortoni

Endereço: Rua Caiapós, 420, Jardim São Francisco, Santa Bárbara d’Oeste

Telefone: (19) 3455-3695

WhatsApp: (19) 99852-1786

Facebook: Odontofacial Bortoni Saúde, Beleza e Bem Estar

Site: odontofacialbortoni.com.br

Email: odontologiabortoni@gmail.com