Insônia, estresse, ansiedade, sintomas de quem já teve Covid-19

Mais de 10 milhões de brasileiros foram infectados pela Covid-19 em uma pandemia que está longe de chegar ao fim. Aumento da ansiedade, estresse crônico, insônia, síndrome de Burnout são alguns dos sintomas relatados diariamente na imprensa e nos consultórios psiquiátricos.

Segundo a OMS, o Brasil foi eleito o País mais ansioso do mundo. E os números só estão aumentando em função das incertezas que a população vivencia diariamente: quando será possível viajar, o restaurante favorito estará aberto, quando será possível voltar ao trabalho presencial. São dúvidas comuns, da grande maioria das pessoas, mas todas sem resposta definitiva.

Sintomas de ansiedade, da depressão, da angústia são, em grande parte das vezes, decorrentes de altas descargas de cortisol no organismo – Foto: Divulgação

A psicóloga Isabel Rios Piñeiro, que há mais de 30 anos vem ajudando pessoas de todo o Brasil a alcançarem o equilíbrio emocional, tem se mostrado preocupada com o aumento do número de pacientes em seu consultório que relatam aumento de angústia e síndromes ocorridas desde o início da Covid-19.

Isabel explica que os sintomas de ansiedade, da depressão, da angústia que muitos têm relatado são, em grande parte das vezes, decorrentes de altas descargas de cortisol no organismo. E este cortisol, estimulado constantemente pela parte reptiliana do cérebro, acaba gerando um aumento da frequência cardíaca e do nível de açúcar no sangue, entre outras enfermidades.

Além disso, ele pode desregular o sistema imunológico, aumentar a pressão arterial e interferir no metabolismo.

POR QUE ISTO ACONTECE?

O neurocientista norte-americano, Paul MacLean (1913-2007) desenvolveu, em 1970, o conceito de Cérebro Trino, teoria validada pela comunidade científica na década de 90.

Seu trabalho demonstrou a neuroanatomia do cérebro humano, com uma divisão evolutiva, contendo 3 cérebros: o reptiliano (agir), responsável pelos reflexos simples e impulsos de sobrevivência; o cérebro límbico (sentir), responsável por controlar o comportamento emocional dos indivíduos, envolvido na memória e aprendizado; e o neocórtex (pensar), que diferencia os seres humanos de todas as outras espécies da natureza e permite desenvolver o pensamento abstrato e tem capacidade de gerar invenções.

Ocorre que, no momento atual de pandemia, o cérebro reptiliano, antes utilizado para proteger os humanos de grandes ameaças na Era Pré-histórica, vem sendo ativado constantemente pelo medo de que a pandemia venha a atingir pessoas próximas.

Isto faz com que o cérebro descarregue altas doses de cortisol e adrenalina, que mantém os seres humanos atentos e ágeis para o perigo. Esta alta dose de stress tóxico desconecta o pensar, o sentir e o agir, trazendo a ansiedade em níveis que colocam em risco a saúde integral.

“QUÍMICA CEREBRAL DO BEM”

A psicoterapeuta, especialista em Psicologia Positiva, Psicologia Transpessoal, Hipnoterapia e psicoterapia Junguiana, Isabel Rios Piñeiro, ensina como fazer o cérebro produzir química boa e inibir os sintomas causados pela alta carga de estresse atual.