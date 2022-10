Infeção urinária: médico explica o que causa e como prevenir doença

Parece algo simples pela incidência em pessoas próximas, no entanto, segundo o Ministério da Saúde, a infecção urinária é grave e pode levar à morte.

Conforme o médico Tasso Carvalho, a infecção urinária é uma das afecções mais frequentes nos Serviços de Saúde, possui espectro variável de apresentação clínica.

A doença pode acometer diferentes estruturas do trato urinário, como a uretra (uretrite), a bexiga (cistite) ou os rins (pielonefrite).

“Esse tipo de infecção pode acometer todas as pessoas, no entanto, é mais comum em mulheres por possuírem uretra mais curta e que os homens”, disse.

Além disso, conforme Tasso, algumas outras condições aumentam o risco para esse tipo de infecção: diabéticos com descompensação do controle glicêmico; homens com próstata aumentada de tamanho; mulheres no período pós menopausa; e qualquer situação que possa reduzir a imunidade.

Ainda segundo Tasso, o agente causador mais comum da infecção urinária é a bactéria Escherichia coli, naturalmente encontrada no intestino.

Sobre a prevenção, o profissional de saúde informou que “envolve manutenção da adequada higiene e dos hábitos que fortalecem a imunidade como uma alimentação saudável, sono de qualidade, atividade física regular, manutenção de boa composição corporal e equilíbrio metabólico e hormonal.”

O tratamento é feito com medicamento para combate ao microrganismo causador da infecção. “Na maioria das vezes, como a infecção é bacteriana, o tratamento é feito com antibiótico, que deve ser indicado e prescrito por médico”, disse Tasso.

Por fim, o médico ainda pontuou que os casos mais graves geralmente ocorrem em idosos ou em indivíduos com deficiência imunológica.

Fonte: Tasso Carvalho, Mestre em Ciências da Saúde