Incentivo dos pais na rotina escolar dos filhos tem impacto positivo

Querer o melhor para a vida dos filhos, com prosperidade em todas as áreas, é um bom motivo para pais e responsáveis se empenharem no acompanhamento da rotina escolar deles, com o objetivo de ajudá-los a atingir seus potenciais. Com impactos positivos no desempenho e alcance de metas em todas as idades, essa proximidade torna-se ainda mais importante quando os resultados esperados não aparecem nos boletins.

“Quando a família se faz presente, os resultados na vida pessoal e escolar de seus filhos tornam-se ainda maiores. Acompanhar a rotina deles proporciona o desenvolvimento saudável, a criança se sente mais segura, acolhida e com maior clareza do seu dia”, afirma Gisele Moura Albino da Silva, psicopedagoga do Colégio Pilares, de Santa Bárbara.

A psicopedagoga Gisele Moura Albino da Silva destaca a importância dos pais na vida escolar dos filhos – Foto: Paulo de Oliveira / Divulgação

A educadora explica que crianças menores, no início da escolaridade, demandam mais acompanhamento e apoio ao realizarem estudos e tarefas em casa. Elas podem expressar essa necessidade de cuidado através de comportamentos ou desempenho escolar insuficiente. Com o passar do tempo, a independência deve ser incentivada e valorizada, mas a proximidade e o interesse da família continuam a ter impactos positivos, seja qual for a idade do estudante.

“Quanto maior a proximidade da família na vida escolar de seus filhos, melhor será seu desempenho, conforme demonstram pesquisas. Esse acompanhamento trará maior vínculo afetivo, trocas de experiências, aprendizado e a criança ou adolescente mais seguro, realizado e bem-sucedido”, destaca Gisele, acrescentando que “a qualidade de vida de uma criança será desenvolvida de acordo com a qualidade de tempo que a família dedica a ela. Perceba diariamente as necessidades de sua criança”.

Depois da fase de acompanhamento total, os adultos podem passar a checagens periódicas regulares, com transição permeada por confiança e incentivos positivos.

Crianças menores, no início da escolaridade, demandam mais acompanhamento e apoio ao realizarem estudos e tarefas em casa – Foto: Adobe Stock

A conquista de autonomia e responsabilidade deve ser estimulada pelos pais ou cuidadores à medida que percebem as tarefas que os pequenos já conseguem realizar sozinhos. Isso fortalece a confiança deles inclusive para outras tentativas.

PROVAS E TRABALHOS

Durante o ano letivo, algumas fases podem ser mais desafiadoras do que outras, como costuma ocorrer nos encerramentos de bimestres ou trimestres, com provas e trabalhos. Nestes momentos, é comum que a criança ou adolescente se sinta mais pressionada e demonstre agitação ou nervosismo.

Gisele recomenda ajudá-las a estabelecer uma rotina diária de estudos e planejamento das tarefas escolares, deixar regras e combinados claros e reforçar positivamente os resultados alcançados – ações que podem ajudar a tornar esse período mais tranquilo para toda a família.

Diante de notas baixas, o resultado no boletim pode gerar um plano de ação diferente do que já foi trabalhado. Mas a educadora ressalta a importância de que a família acolha e ajude o estudante.

“Afinal, não é a nota que define seu filho ou filha. Faça boas perguntas para saber como ele ou ela estava se sentindo no momento da prova. Saber se aquela nota baixa foi por não ter compreendido o conteúdo, uma dificuldade ou até mesmo uma questão emocional é muito importante para auxiliá-lo”, considera.

Se o resultado inferior ao esperado foi causado pela falta de empenho e uma rotina de estudos por parte da criança ou jovem, a recomendação é ensiná-los sobre auto responsabilidade e ajudar na definição de novas metas. Mas também precisam ser consideradas outras possibilidades, como dificuldade de aprendizado ou particularidades que demandam o apoio de profissionais.