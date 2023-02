Imunidade está diretamente ligada à saúde do intestino

A ciência vem realizando importantes descobertas sobre a importância do intestino e sua relação com os sistemas do organismo, como o nervoso, o endócrino e o imunológico. Por isso, mantê-lo saudável é manter o equilíbrio entre as bactérias ali presentes, favorecendo a absorção de nutrientes e promovendo benefícios à saúde num todo.

O desequilíbrio entre essas bactérias é chamado de disbiose e, entre outras coisas, está associado ao comprometimento da barreira intestinal. Assim, inúmeras partículas podem passar do intestino para a circulação e impactar negativamente nossa saúde. Essas alterações normalmente decorrem da presença de alguma doença intestinal, alimentação inadequada (excesso de gorduras trans, açúcar, álcool, baixo consumo de fibras, entre outros), fumo, medicamentos e estresse.

“Para evitar toda essa enxurrada de problemas, se alimentar de forma correta é primordial. Toda microbiota age como um propulsor de saudabilidade quando está tudo funcionando perfeitamente”, aponta Max Petrucci, fundador da Mahta, empresa foodtech nacional que tem como base o propósito de oferecer uma nutrição que potencializa a biologia humana, melhora as condições de vida das comunidades locais e promove a regeneração da floresta, garantindo vida em todo seu ciclo.

Vale destacar que o revestimento intestinal também abriga 70% das células que compõem o sistema imunológico. As bactérias que formam o microbioma intestinal também são responsáveis pela absorção dos nutrientes dos alimentos. Elas também produzem várias vitaminas, como B2, B12 e K e os ácidos graxos de cadeia curta (SCFA), que podem reduzir a inflamação e proteger contra distúrbios no cólon e reduzir os níveis de colesterol e açúcar no sangue. Nutrir o ecossistema intestinal pode ser uma das maneiras mais profundas para reforçar a resposta imunológica.

“Grande parte dos alimentos oferecidos hoje são provenientes de um solo doente, rico em agrotóxico e tudo isso traz malefícios para o organismo. São produtos pobres nutricionalmente. Se nos alimentássemos de comida de verdade como a natureza nos entrega, os problemas decorrentes da má alimentação não existiriam”, aponta Edgard Calfat, sócio cofundador da Mahta.