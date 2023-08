Se você perdeu um dente, certamente não está confortável com essa situação. E não é para menos, além da questão estética, a falta de um único elemento na boca pode impactar muito negativamente a sua saúde.

A lista de prejuízos é grande, ocasionando quase que um efeito dominó, onde os prejuízos na fala, na autoestima e na mordida são só o começo, causando sérias repercussões ao organismo. Por exemplo, a função mastigatória se torna bem mais difícil, desencadeando outros problemas sérios como desnutrição, pontadas e assimetrias faciais, que são causadas também por movimentações dos dentes vizinhos, gengivas machucadas, sensação de cansaço ao mastigar, incômodos nas articulações próximas ao ouvido e, até mesmo, dores de cabeça

E tem mais: com a dificuldade em se alimentar e não triturar bem os alimentos, a pessoa passa a engolir pedaços maiores, o que pode gerar desordens estomacais, e deixando a pessoa também mais predisposta a engasgos – o que, dependendo da gravidade, podem até mesmo ser fatais.

Felizmente, para todos esses males, existe uma solução permanente, que restaura toda a funcionalidade dos dentes e da cavidade oral, além da autoestima. Estamos falando dos implantes dentários, que são, hoje, a melhor solução para a reabilitação de um ou mais dentes da boca.

O cirurgião dentista Sergio Lago, Mestre e Doutor em Periodontia e Embaixador da S.I.N. Implant System, compartilha aqui 5 fatos sobre este tratamento incrivelmente eficaz. Veja todas as vantagens que estão agregadas ao tratamento, e se achar que é o caso, procure um implantodontista para discutir seu caso.

Esteticamente idênticos aos dentes naturais

Ao contrário das dentaduras, que podem ser removidas pelo próprio paciente, os implantes se transformam em uma parte permanente do seu corpo, sendo assim, são visualmente indistinguíveis dos dentes reais. É possível comer sem restrições alimentares e ter o sorriso alinhado de volta (ninguém saberá que você fez um tratamento com implantes)! Com isso, muitas pessoas conseguem voltar a participar de seus compromissos profissionais e sociais com plenitude, sem o risco de constrangimentos ao sorrir.

Podem durar por toda a vida

Assim como os dentes naturais, se você cuidar direitinho de seus implantes dentários, seguindo as recomendações do dentista, eles podem durar muitos anos – possivelmente até a vida inteira. A rotina de higienização envolve escovar os dentes e usar fio dental após as refeições (no mínimo três vezes ao dia), ou seja, é idêntica à limpeza dos dentes naturais. Além disso, visitas regulares ao dentista devem ser programadas, a cada seis meses (ou quatro, dependendo do caso).

À prova de cáries

Os implantes não são suscetíveis a danos causados por cáries porque esta é uma doença exclusiva dos dentes, que ocorre devido a um processo progressivo de desmineralização dentária. Como os implantes são dispositivos de titânio, não há riscos, portanto, de que sejam afetados por esta perda de minerais.

Contribuem para a manutenção da saúde

Isso porque muitos dos alimentos saudáveis são difíceis de comer quando existe falta de dentes – pense em frutas e legumes crocantes, castanhas e carnes, por exemplo. Isso pode fazer com que os usuários de dentaduras percam nutrientes vitais, o que os coloca em risco de desnutrição. Vale lembrar que essas próteses móveis e removíveis costumam ter apenas cerca de 20% a 25% da força de mordida dos dentes naturais, enquanto a dos implantes dentários são equivalentes a dos dentes reais.

Preservam a estrutura facial

A deterioração do maxilar, que ocorreria como resultado da falta de dentes, altera a estrutura óssea e, por consequência, a pessoa fica com a aparência mais envelhecida. Explicando: a distância entre o nariz e o queixo fica menor, além da área ao redor dos lábios começar a sobrar e aparecerem os famigerados ‘códigos de barras’ na região. Para completar, sem a força mastigatória constante, o tônus facial começa a murchar, deixando as bochechas flácidas e com aspecto caído. Felizmente, tudo isso pode ser contornado com cirurgia de implantes, que é hoje a melhor solução para espantar para bem longe o envelhecimento prematuro causado pela ausência de dentes.