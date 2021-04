Higienização correta deixa o banheiro livre de vírus e bactérias

Cuidados com a higienização do cômodo precisam ser redobrados - Foto: Divulgação

O banheiro é propício para o surgimento e acúmulo de bactérias, por isso, é essencial que haja uma higienização diária. Para facilitar esse processo, Isa Santana, digital influencer do perfil ‘Simples O Dia a Dia” e especialista em limpeza doméstica, parceira da Ideia Glass, lista 5 hábitos de limpeza importantes no dia a dia.

Com as famílias convivendo mais dentro de casa, a tendência é que o banheiro fique sujo mais rapidamente. Por isso, os cuidados com a higienização do cômodo precisam ser redobrados. “Manter a pia e a área de banho sempre limpas, utilizar cloro na limpeza do vaso sanitário e retirar o lixo todos os dias são atitudes que podem ajudar no combate aos vírus e bactérias que costumam circular no banheiro”, explica Isa Santana.

Não sabe por onde começar?

A especialista lista 5 hábitos para manter diariamente a higienização do banheiro

Limpar o box de banho

Segundo a especialista, o box de banho precisa ser limpo com maior frequência neste período, pois é uma peça que fica com excesso de sujeiras após ser utilizado.

“Exposto a gorduras e resquícios de produtos de higiene, é uma peça que acumula muita sujeira e necessita de uma limpeza periódica. Mas no período que estamos vivendo, aconselho a jogar água quente e sabão nos vidros, todos os dias”, explica.

Para uma limpeza mais pesada, que deve acontecer uma vez na semana, a especialista indica o uso de produtos específicos, como sabão neutro, balde com água quente, antiembaçante para os vidros e panos que não soltam fiapos.

“Não tem muito segredo na hora de limpar o box, produtos simples, que normalmente temos em casa, são suficientes para manter a peça em bom estado”, conta.

A profissional também ressalta a importância de fazer uso de uma esponja que não seja abrasiva, para evitar riscos na peça. Outra questão importante é sempre tomar cuidado com os produtos químicos de PH ácido, pois eles não reagem bem em contato com o vidro.

“Água sanitária e cloro, por exemplo, podem estragar o vidro, além da possibilidade de causar reações alérgicas à pessoa que estiver realizando a limpeza”, enfatiza.

Limpar a pia do banheiro

Lugar de escovar os dentes, fazer a barba, pentear o cabelo, a pia do banheiro acumula muitas bactérias ao longo do dia.

“O ideal é que o último a utilizar a pia, a limpe de maneira geral. Cuba, torneira e base”, conta.

“Essa limpeza pode ser feita com sabão e esponja ou, para facilitar, utilizar panos umedecidos com álcool em todo o local”.

A especialista enfatiza que não é necessário enxugar a superfície. “Para evitar o uso de panos, que nem sempre estarão limpos, o ideal é deixar as superfícies secarem de maneira natural”.

Retirada do lixo

Não é preciso dizer que o lixo de banheiro é um local bastante anti-higiênico, não é mesmo? Por isso, a especialista indica a retirada dos resíduos depositados nele, todos os dias.

“Mesmo que não seja dia de coleta, retire o saco de lixo, coloque em um saco maior, e deixe-o armazenado em um local mais arejado até o dia de levá-lo a lixeira”, indica.

Segundo a profissional, também é indicado lavar o cesto de lixo com água e sabão, ao menos uma vez na semana.

Limpeza do vaso sanitário

“Em épocas comuns eu já aconselho limpar o vaso sanitário todos os dias, agora essa tarefa se faz ainda mais necessária”, explica Isa Santana.

A peça é o local ideal para proliferação de sujeiras e bactérias e, por isso, precisa de uma atenção especial. Segundo a digital influencer, uma limpeza a base de água de lavadeira e desinfetante é o ideal.

“Basta jogar um pouco de água de lavadeira no vaso e esfregar com uma escova própria para este fim. Logo em seguida jogue um pouco de desinfetante e o deixe lá até ser necessário dar a descarga. Isso vai fazer com que, além de limpo, fique um cheiro agradável no local”.

Limpeza da área de banho

Com a área de banho, os cuidados diários com a higienização não são diferentes.

“Após tomar banho, é importante sempre secar o local, tanto o chão, quanto as paredes de dentro do espaço”. O chão costuma ficar cheio de restos de produtos e gorduras do corpo, por isso, antes de desligar o chuveiro, o ideal é fazer uma limpeza rápida em todo o local e depois secar a área com a ajuda de um rodo e um pano.