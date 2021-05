Higiene das mãos é importante em qualquer situação

Assim como a necessidade de evitar aglomerações, a higienização correta e frequente das mãos sempre foi muito importante para prevenir contra a contaminação por determinadas doenças. Atualmente, o assunto se tornou muito mais importante por causa do coronavírus. No início da pandemia, boa parte da população intensificou os cuidados. Atualmente, porém, muitos voltaram a relaxar, assim como alguns esquecem ou deixam de usar a máscara de proteção.

Assim como a frequência necessária, é muito importante saber como fazer a higienização correta. Acredite, lavar as mãos ajuda sim na prevenção contra esta e outras doenças. Claro que outras medidas são necessárias. Entretanto, é preciso mantem este hábito, ajudando também as crianças com esta tarefa.

Orientação

Em combinação com o uso de máscara e o distanciamento social, a higienização correta das mãos está entre as ações necessárias para prevenir contra o covid-19. É importante fazer a higienização sempre ao chegar em casa, após utilizar o transporte público, a escola, o trabalho ou em lugares com grande circulação de pessoas.

É recomendado também lavar as mãos antes do preparo das refeições e após usar o banheiro. A regra também vale depois de espirrar ou tossir ou ao entrar em contato com pessoas doentes.

Água e sabonete são as ferramentas necessárias. Na ausência, porém, o álcool em gel 70% pode auxiliar com esta tarefa. O produto também deve ser utilizado com frequência enquanto a pessoa estiver na rua.

Muitas vezes não percebemos, mas acabamos tocando em diversas superfícies que podem estar contaminadas. Por isso, é necessário também criar o hábito de evitar colocar a mão nos olhos e na boca. Lembre-se: assim como outras medidas, a higienização correta das mãos é fundamental para prevenir esta e outras doenças. Portanto, o hábito precisa ser mantido.