Hérnia Inguinal: o que você precisa saber

Sabemos que as hérnias na virilha (Inguinal) é o tipo mais comum de hérnia, atingindo 75% das hérnias de parede abdominal. Ela ocorre quando uma porção do intestino ou outra estrutura intra-cavitária protrui através de uma fraqueza ou abertura na parede abdominal na região da virilha. A presença da hérnia e seu tratamento cirúrgico normalmente não são causas de infertilidade.

Sua presença é mais comum entre os homens, mas pode afetar homens e mulheres de todas as idades.

As causas exatas da hérnia não são completamente estabelecidas, mas sabe-se que vários fatores podem estar envolvidos. A principal causa é a fraqueza nos músculos do abdômen, que pode estar presente desde o nascimento (congênito) ou desenvolvida ao longo do tempo devido ao envelhecimento, esforço físico repetitivo, obesidade e gravidez.

Os principais sintomas incluem uma protuberância ou inchaço na região da virilha com dor ou desconforto principalmente aos esforços. Em alguns casos pode ser assintomática, mas ainda assim requer tratamento.

O tratamento para hérnia inguinal é cirúrgico e o objetivo principal é reparar a fraqueza n parede abdominal as estruturas intra-cavitárias herniadas ao seu local de origem sem causar lesões. Pode ser usado técnica convencional, laparoscópica ou robótica para o tratamento cirúrgico. O tipo recomendado vai depender do tamanho, gravidade da hérnia, condições de saúde do pacinete etc. Apenas um especialista poderá indicar o melhor tratamento, explica o Dr. Ernesto Alarcon, Cirurgião Geral, especialista em Videolaparoscopia.

Tipos de hérnias inguinais

Há dois tipo, as diretas e as indiretas.

A indireta se forma pela passagem de estrutura intra cavitária para o interior da bolsa que envolve o testículo através de um ponto frágil, o anel herniário.

A direta, como o próprio nome sugere, forma-se diretamente num ponto da parede abdominal enfraquecida, que se rompe, permitindo a passagem de uma estrutura intra cavitária pelo orifício herniario.

Cirurgia

Hoje em dia o número de cirurgias de hérnia chega a quase 1 milhão anualmente.

Sempre que o benefício para a realização do procedimento cirúrgico supera seus riscos, a hérnia inguinal deve ser operada, evitando assim, a piora do quadro com o passar do tempo e suas possíveis complicações, como por exemplo o encarceramento e o chamado estrangulamento herniário, que vai exigir um procedimento urgente, com risco cirúrgico maior e no qual a cirurgia poderá ser muito maior do que apenas uma correção da hérnia, finaliza o Dr. Ernesto Alarcon.