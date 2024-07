Hérnia de disco: a grande vilã dos atletas olímpicos

Saber equilibrar repouso com treinos é fundamental para a prevenção

Os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de verão 2024, em Paris estão se aproximando. E, com eles, os atletas têm se esforçado cada vez mais para se prepararem para disputar as tão sonhadas medalhas. Porém, se tem um problema de saúde que pode afetar o desempenho e atrapalhar esses competidores é a hérnia de disco.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Muitos atletas imaginam que, mesmo com o quadro da doença diagnosticado, é possível manter a rotina de treinos e ignorar a dor, mas a verdade é que além da questão da saúde, a hérnia também pode interferir na performance.

A hérnia de disco é mais prevalente em atletas de elite do que em outras pessoas, por conta disso, o tratamento pode exigir semanas e até meses dependendo de cada caso.

De acordo com o fisioterapeuta e osteopata, Dr. Laudelino Risso, o problema de saúde pode tirar o atleta de alta rentabilidade e nível de grandes competições, como os jogos olímpicos.

“Em um esportista com um bom rendimento, e que já tem um preparo muscular avançado, a hérnia pode levar a uma redução na força e na resistência, provocando uma sobrecarga nos mecanismos articulares”, afirma.

Hábitos que importam

Ainda segundo o especialista, dentre as possíveis causas da hérnia em atletas, é possível citar a falta de hidratação nos discos, além de questões alimentares. “Muitas vezes, o corpo pode estar exigindo mais da ATP, que é uma molécula responsável por armazenar energia no corpo proveniente dos alimentos e da água, o que acaba fragilizando as regiões afetadas por essa condição”, pondera.

Dependendo do nível de exigência da pré-competição, o corpo pode trazer essas fragilidades que não são somente musculares, mas também em relação às estruturas de sustentação, como no caso dos discos vertebrais.

Além disso, é fundamental que o atleta possa controlar o nível de estresse e ansiedade, porque os componentes de cortisona são capazes de reduzir os componentes vasculares na musculatura, diminuindo o rendimento e comprometendo o sistema regenerativo.

Repouso necessário

Para evitar o surgimento de hérnias de disco, o Dr. Laudelino recomenda que o atleta tenha sempre um tempo de repouso que seja, ao menos, equivalente ao de preparação. “É importante que reconheça no seu organismo os sinais que ele mesmo lhe fornece, como cansaço, exaustão, câimbras, hematomas, insônia e diversas outras condições de alerta”, ressalta.

E entre um treino e outro, é preferível que o esportista faça caminhadas, meditações ou migre para um plano de relaxamento para evitar problemas de sobrecarga e desgaste no organismo.

“A prevenção é necessária porque, a partir do momento que uma hérnia já está instalada no organismo de um atleta, a recuperação não tende a ser tão rápida. Isso se deve ao quadro inflamatório, que pode limitá-lo muitas vezes entre 30 e 45 dias e, às vezes, tirá-lo da competição, uma vez que não consegue sequer treinar aquela atividade”, conclui.