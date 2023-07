Popularmente conhecido como Julho Amarelo, o mês de conscientização sobre as hepatites virais já se destaca no Brasil desde 2019, ano em que a campanha foi legalmente estabelecida. A infecção afeta o fígado e é caracterizada por cinco tipos: A, B, C, D e E. Sendo que o tipo C possui uma taxa de mortalidade comparável à do HIV ou da tuberculose, segundo o Ministério da Saúde.

No Brasil, foram registrados mais de 718 mil casos de hepatites virais entre 2000 e 2021, totalizando cerca de 34 mil casos/ano, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. A hepatite também é a maior causa de câncer de fígado de acordo com a Sociedade Brasileira de Patologia e a American Cancer Society.

Amanda Takenaka, infectologista na Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, destaca que a prevenção da hepatite pode ser feita por meio de vacinação e uso de preservativos durante a relação sexual. “Os tipos mais frequentes de hepatite no País são o A, B e o C. Existem ainda, com menor frequência, o vírus da hepatite D, mais comum na região Norte do país, e o vírus da hepatite E, que é menos frequente no Brasil”, comenta.

Mitos e verdades

Tatuagem

Verdade. O compartilhamento de objetos de higiene pessoal e perfuro cortantes como, alicates de unha, lâminas de barbear, escovas de dente, agulhas, entre outros, podem ser portas de entrada para a hepatite C. Também é preciso ter atenção à higienização dos produtos em consultórios médicos, odontológicos, manicures e até mesmo estúdios de piercing e tatuagem.

Falta de saneamento básico

Verdade. Quando se trata das hepatites A e E, elas são transmitidas via fecal-oral e, devido a isso, são mais frequentes em locais com condições ruins de saneamento básico. Por isso, recomenda-se higienizar e cozinhar bem os alimentos, lavar sempre as mãos, manter-se distante de lugares com água contaminada e hidratar-se apenas com água potável.

Hepatite não causa nenhum sintoma

Mito. Mesmo que em algumas ocasiões, a hepatite possa ser silenciosa, ela possui diversos sinais e cada tipo pode trazer sintomas mais característicos do que outros, de acordo com a especialista.

Sintomas e tratamento

Segundo a infectologista Amanda Takenaka, os mais comuns são dores abdominais, perda de apetite, febre e náuseas

Hepatite A

O paciente também pode apresentar dores musculares e nas articulações, assim como diarreia, vômito e urina escura ou pele e olhos amarelados.

Hepatite B

A maioria das pessoas pode não apresentar sintomas, mas além dos mais comuns, algumas pessoas podem ter coceira, olhos amarelados e sensação de cansaço.

Hepatite C

Algumas pessoas também podem não apresentar sintomas, mas também é possível ter inchaço, líquido no abdômen, sangramento, depressão e perda de peso.

Hepatite D

Podendo ser desenvolvida somente por quem já porta o tipo B, dentre os sintomas mais característicos estão tontura, fezes claras e dor abdominal.

Hepatite E

Com sintomas semelhantes ao tipo A, pode apresentar fadiga, urina escura, pele e olhos amarelados, vômito e dores nas articulações.

Atualmente, somente os tipos A e B possuem vacina contra a doença, no entanto, quem se protege da B também está protegido da hepatite tipo D. “O tipo C não possui vacina, porém possui tratamento e quanto mais cedo for diagnosticado, maiores são as chances de cura da doença”, finaliza Takenaka.