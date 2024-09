Hábitos que fortalecem o vínculo entre pais e filhos

Investir no desenvolvimento socioemocional das crianças tem grande impacto na vida adulta

Investir no desenvolvimento socioemocional das crianças, seja no ambiente familiar ou escolar, tem o potencial de influenciar profundamente a vida adulta. Pesquisas recentes, como a publicada no BMC Public Health, enfatizam a importância de programas de intervenção precoce focados em competências socioemocionais.

Essas iniciativas ajudam a promover uma regulação emocional mais eficiente, além de melhorar a comunicação e facilitar a construção de relacionamentos saudáveis ao longo da vida. Crianças envolvidas nesses programas demonstraram maiores níveis de autorregulação, curiosidade e habilidades de comunicação.

Criar relações de afeto e cumplicidade é importante para o desenvolvimento da criança – Foto: Adobe Stock

Fernando Gabas, CEO da Academia Soul e especialista em tecnologia para educação e competências socioemocionais no Brasil, reforça a importância do papel da família nesse processo de desenvolvimento.

Segundo ele, “ao investir tempo e atenção no desenvolvimento de habilidades para a vida, é possível construir um legado duradouro de amor, segurança e felicidade.”

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Gabas aponta que a percepção do papel da figura paterna, por exemplo, tem evoluído ao longo dos anos. “Já foi o tempo em que o pai se limitava a prover e disciplinar. Criar relações de afeto e cumplicidade é extremamente importante. Essas interações ajudam a formar uma base sólida de confiança e autoestima, essenciais para o desenvolvimento saudável.”

O especialista compartilha algumas sugestões para fortalecer o relacionamento entre pais e filhos, destacando a importância de estabelecer uma rotina familiar.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Isso não significa rigidez, mas sim criar um ambiente seguro e previsível para a criança. Atividades simples como momentos de leitura conjunta, jogos de tabuleiro ou até mesmo preparar o jantar em família podem ser muito significativas.”

Além disso, Gabas recomenda que as famílias se desconectem das redes sociais e outras tecnologias de tempos em tempos para explorar a natureza junto com os filhos. “Um piquenique, uma trilha leve ou até mesmo plantar uma árvore no quintal são excelentes oportunidades para criar memórias afetivas e fortalecer os laços familiares.”

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Compartilhar hobbies também é uma estratégia eficaz para construir uma relação de cumplicidade com os filhos. “Podem ser desde atividades físicas, como andar de bicicleta ou ir para a academia juntos, até assistir a um jogo de futebol. O importante é estar presente e demonstrar interesse genuíno pelas atividades que a criança gosta”, afirma Gabas.

Outro ponto ressaltado pelo CEO da Academia Soul é a importância de incluir os filhos nas tarefas domésticas. “Atividades simples como arrumar a cama, regar as plantas ou ajudar a preparar o lanche contribuem para o desenvolvimento de responsabilidade e habilidades de liderança, além de serem ótimas oportunidades de aprendizado prático.”

Para Gabas, a chave para o desenvolvimento socioemocional está na presença e na criação de um ambiente de confiança e afeto. “As habilidades socioemocionais se desenvolvem no dia a dia, por meio de atitudes simples que fazem toda a diferença. O importante é estar presente e demonstrar interesse genuíno pela vida dos filhos, criando um ambiente onde eles se sintam amados e apoiados.”