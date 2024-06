Hábitos que ajudam a lidar com o tempo seco e as consequências para a respiração

Com a baixa umidade do ar, o nariz resseca e aumentam as chances de sofrer com doenças respiratórias

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo alertou a população sobre as altas temperaturas e a umidade relativa do ar, que atingiu níveis próximos aos 30% nas horas mais quentes do fim de semana.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O índice é preocupante, pois, conforme indica a OMS (Organização Mundial da Saúde), a umidade ideal do ar é 60%, e qualquer número diferente desse pode ser prejudicial à saúde.

Os baixos índices de umidade do ar facilitam a dispersão de poluentes, além de favorecer a formação e propagação de queimadas, o que prejudica a qualidade do ar nos centros urbanos. Além dos fatores ambientais, as chances de as pessoas sofrerem com doenças respiratórias aumentam com o tempo seco, tanto para quem já convive com alergias e históricos de inflamações no sistema respiratório quanto para quem raramente fica doente. Isso porque o fator principal é a condição do ar que respiramos, e isso raramente pode ser controlado.

Como explica o Dr. Gustavo Meirelles, otorrinolaringologista na Clínica Dolci em São Paulo, “o problema é que esse ar nem sempre está nas condições ideais quanto à temperatura, pureza e umidade. Claro que as nossas cavidades nasais estão preparadas para aquecer, umidificar e limpar esse ar antes que ele percorra todo o sistema. Contudo, quando o clima está muito seco, todo o organismo fica desidratado, e raramente é possível fazer a umidificação e limpeza necessárias, o que acaba irritando a mucosa do nariz e da garganta, causando vários problemas respiratórios”, afirma o médico.

A principal doença desenvolvida no outono e no inverno, quando a umidade do ar cai drasticamente, é a rinite. Ela causa uma inflamação no revestimento interno do nariz, seja por desenvolver um processo alérgico devido a alguma micropartícula presente no ar, seja apenas por irritação ou por algum agente patológico como vírus e bactérias. Ela pode durar alguns dias ou se estender por meses, se tornando crônica.

Sabendo dessa relação entre a baixa umidade do ar e o sistema respiratório, os cuidados precisam ser preventivos. Dr. Gustavo destaca cinco hábitos que podem ajudar a lidar com o tempo seco e as consequências para a respiração: