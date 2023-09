Guia da garrafa térmica: mitos e verdades sobre esse acessório

Itens indispensáveis no dia a dia e em diversos momentos como viagens, piqueniques e eventos, sejam eles corporativos ou familiares, as garrafas térmicas são as maiores aliadas para ajudar a conservar a temperatura e propriedades de diferentes tipos de bebidas, como cafés, chás, e muitas outras.

Pensando em esclarecer algumas dúvidas que ainda pairam sobre como utilizar, conservar e higienizar corretamente esses acessórios, Natália Tosta, gerente de marketing e de produtos da Invicta®, empresa líder no mercado brasileiro, no segmento de garrafas térmicas, desmistifica alguns pontos que podem ajudar a aproveitar a máxima funcionalidade do seu utensílio.

“Existem diferentes tipos de garrafas térmicas, mas podemos destacar como principais as de rosca e as de pressão, aquelas que contam com um sistema de bombeamento em que você aperta um botão na parte superior para extrair a bebida. A escolha por um tipo ou outro pode ficar ao gosto de cada um, mas quando pensamos na questão da limpeza, as garrafas de rosca podem ser práticas, já que seu design interno é mais simples. Já as de pressão são ótimas para os eventos, principalmente os que reúnem um número elevado de convidados, pois permitem que as pessoas se sirvam com mais autonomia e minimizam a perda de temperatura”, explica Natália.

A capacidade da garrafa influencia na eficiência térmica?

Sim, ao escolher uma garrafa térmica, deve-se atentar à sua capacidade e o número de pessoas que irão consumir a bebida. “Muitas pessoas, por exemplo, optam por uma garrafa de um litro, mas são somente uma ou duas pessoas a consumirem o café, então, preparam pouca quantidade da bebida, ocupando apenas a metade da capacidade da garrafa. Com isso, fica uma quantidade maior de ar dentro dela e o líquido esfria mais rápido. O ideal é escolher garrafas com a capacidade de acordo com a sua necessidade de consumo”, aponta Natália.

Preciso sempre escaldar minha garrafa térmica?

Tanto ao utilizar a garrafa térmica pela primeira vez como em todas as próximas vezes que quiser armazenar uma bebida quente, é recomendado o processo de escalda, que consiste em preencher o interior do utensílio com água quente, e deixar por alguns minutos. Se o objetivo for conservar bebidas geladas, o processo deve ser feito com água fria. “Esse procedimento ajuda a equilibrar a temperatura da garrafa para que ela conserve as bebidas por mais tempo. Além disso, utilizá-la na capacidade máxima ajuda igualmente na manutenção da temperatura por mais tempo”, complementa a especialista.

Posso lavar minha garrafa térmica com água e sabão?

Muitas vezes higienizar a garrafa térmica somente com água quente pode não ser o suficiente, especialmente se ela for utilizada para conservar bebidas como o café, que costuma deixar resíduos de borra no recipiente. No caso de sujeiras resistentes, o ideal é utilizar sabão ou detergente neutro e água morna. Se os resíduos persistirem, uma escovinha para limpeza de mamadeiras pode ajudar, basta utilizá-la com cuidado para não arranhar ou danificar a ampola interna. “Em garrafas de pressão não é recomendado o armazenamento de leite ou outras bebidas lácteas, pois a gordura é difícil de ser removida e com o passar do tempo pode levar à proliferação de fungos e bactérias”, destaca Natália.

A garrafa térmica pode ir em lava-louças?

De acordo com a especialista, as garrafas térmicas não devem ser higienizadas em máquinas lava-louças. Por conta da temperatura da água e do próprio processo de lavagem, esses utensílios podem sofrer danos tanto internos quanto em seu acabamento.

Garrafas térmicas podem ir ao freezer?

Da mesma maneira que não é recomendada a disposição de pedras de gelo no interior das garrafas, que podem prejudicar sua estrutura térmica, estes acessórios também não devem ser levados à geladeira ou ao freezer. “A garrafa térmica manterá a temperatura da bebida gelada, ainda que o ambiente esteja quente. Essa atitude de levá-la ao resfriamento pode causar o rompimento da ampola, já que os líquidos tendem a se expandir em temperaturas mais baixas”, explica a especialista.

Posso colocar bebidas gaseificadas na garrafa térmica?

Outra situação a ser evitada, segundo Natália, pensando na durabilidade das garrafas térmicas, é o armazenamento de bebidas gaseificadas, como refrigerantes, cervejas ou água com gás. Por conta da liberação de gases e aumento da pressão interna, essa medida traz riscos de implosão da ampola. “Para a conservação dessas bebidas, o mais indicado é fazer uso de outros acessórios, como as caixas térmicas e coolers. Assim, a bebida fica bem vedada em sua própria embalagem e evita os possíveis acidentes”, complementa.

Fonte: Invicta®