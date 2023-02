Gabriel e o 1º dia de escola: sobre autismo, Inteligência Artificial e Beatles

Desde que soubemos que já era hora de o Gabriel ir para a pré-escola, algumas perguntas nos assombram: como ele se comportaria? Como as outras crianças lidariam com ele?

Fábio B. Natali, editor de Arte do LIBERAL, em depoimento a João Colosalle

No mês passado, descobri uma ferramenta que considero incrível: a inteligência artificial chamada ChatGPT. “Ela usa técnicas de processamento de linguagem natural para compreender o que as pessoas estão perguntando e gerar respostas coerentes e relevantes”. Desde que eu e minha esposa Daiane soubemos que já era hora do Gabriel, meu filho de 4 anos, ir para a pré-escola, algumas perguntas nos assombram: como ele se comportaria? Como as outras crianças lidariam com ele? Gabriel tem TEA (Transtorno do Espectro Autista), em um nível moderado.

Para ele, a felicidade está até no tchau para a professora (basta ver o sorriso dele na foto) – Foto: Daiane Mardegan – Arquivo Pessoal

Com a orientação das terapeutas, eu e Daiane fomos o preparando para o momento de ir para esse novo desafio. Desde mostrar o local, fazê-lo participar da escolha do material, até vesti-lo com o uniforme previamente, tudo foi pensado para a melhor adaptação. Sobre as nossas angústias, poucas respostas do ChatGPT. Ainda não há inteligência artificial que explique o que os pais de primeira viagem sentem quando um filho neuroatípico dá um passo desses.

E o grande dia chegou, na última quarta-feira. Acordamos cedo, demos a mamadeira – que ele mamou lentamente como sempre. Logo ele despertou e, após a rotina da manhã, o ajudamos a vestir o uniforme, sempre adiantando para ele como seria o seu dia. Um momento como esses requer a presença da família toda, por isso fomos eu, Daiane e minha sogra Lurdinha. Embora eu tenha a certeza que todos os demais avós e tios gostariam de estar lá para apoiá-lo.

Ao ver aquela pequena multidão diante do portão da Casa da Criança Taraguá, em Americana, o filhinho já deu sinal que seria difícil para ele. Ele claramente estava incomodado com as sensações que aqueles muitos estímulos lhe causam. Já no pátio, a aglomeração, as cores e o barulho causaram o choro que desde o portão me parecia inevitável. Com muito carinho da mamãe e toda a paciência da professora Sirlene Jatobá e sua assistente, ele finalmente entrou na sala.

Estranho… tudo que queríamos é que ele ficasse bem para podermos ir embora tranquilos como todos os outros pais. A professora nos aconselhou a ficar, pois toda aquela novidade o assustaria. Permanecemos ali no pátio abatidos, porém firmes esperando a vinda do Gabrielzinho buscando colo, então a próxima tentativa de voltar para a sala e a próxima tentativa de deixá-lo sob o cuidado da professora e companhia dos coleguinhas.

Nesse momento, vi a camiseta de uma funcionária da escola em que estava escrito “tudo passa”’. Então, o Paul McCartney começou a cantar na minha cabeça “Let it be”, uma canção que nos motiva a ter esperança num futuro melhor, por isso, “deixe estar”.

Acompanhado pela Daiane, ele comeu e até participou de algumas atividades como roda de música e de guardar o crachá na letra correspondente com a ajuda da professora.

Dias como este, marcam a nossa vida. A gente complica, mas as coisas são bem mais simples para o filhinho. Se despedir da mamãe é a própria tristeza. A felicidade está no conforto do abraço da mamãe. Para ele, a felicidade está até no tchau para a professora (basta ver o sorriso dele na foto). Simples, né?

A gente faz tanto na vida, mas, por fim, tudo o que a gente quer é que nossos filhos sejam felizes. E, acho que estamos indo bem, já que o Gabriel – por sua própria natureza – não tem noção do que é rancor, sabe? Por isso, amanhã tudo vai começar de novo. Estaremos lá, firmes e com os Beatles anunciando em minha cabeça “Here comes the sun” (Lá vem o sol).

Finalizo te contando o que a inteligência artificial me recomendou sobre a ida do Gabriel para a pré-escola. “Lembre-se de ser paciente e compreensivo com o seu filho e consigo mesmo, e de celebrar as pequenas conquistas dele”. Bom, saber responder a perguntas e gerar texto coerente ela consegue, mas não consegue fazer um manual de como criar filhos. Parece que ainda há muito trabalho pela frente antes que as máquinas realmente nos superem.