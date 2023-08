Fumo origina câncer em pelo menos 17 órgãos humanos

No Dia Nacional de Combate ao Fumo, a Sociedade Brasileira de Patologia alerta sobre os danos do tabagismo

O tabagismo é um dos principais fatores que contribuem para originar câncer em pelo menos 17 órgãos do corpo humano. O dia 29 de agosto é considerado o Dia Nacional de Combate ao Fumo, a data foi criada em 1986 pela Lei Federal 7.488 e nasceu para conscientizar a população sobre os danos que o cigarro pode causar à saúde e reforçar ações para prevenção à essas doenças.

Entre os cânceres causados pelo fumo, estão o câncer de pulmão, leucemia mielóide aguda, câncer de bexiga, câncer de pâncreas, câncer de fígado, câncer do colo do útero, câncer de esôfago, câncer de rim e ureter, câncer de laringe (cordas vocais), câncer na cavidade oral (boca), câncer de faringe (pescoço), câncer de estômago, câncer de cólon e reto, câncer de traqueia e brônquios.

Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Patologia (SBP), Clovis Klock, o cigarro é o fator de risco mais importante, seja pelo hábito de fumar ou pela exposição passiva ao tabaco. “Após ingestão da nicotina (substância extraída do tabaco), ela se introduz em todos os tecidos do corpo, como pulmão, cérebro e outros. Também é possível encontrá-la na saliva, no suco gástrico, leite materno, músculo esquelético e no líquido amniótico”, afirma.

Além do cigarro tradicional, o tabaco pode ser encontrado no charuto, cachimbo, cigarro de palha, cigarrilha, bidi, tabaco para narguilé, rapé, fumo-de-rolo e também dispositivos eletrônicos para fumar. Além do tabaco, o fumo de maconha também é causador de câncer.

Como já foi provado, os cigarros eletrônicos não isentam a população dos riscos. Ao contrário, são responsáveis por introduzir no organismo uma variedade de elementos químicos gerados de formas diferentes, como pelo próprio dispositivo (nanopartículas de metal) e também pelo processo direto de aquecimento ou vaporização, já que alguns produtos contidos no vapor de cigarros eletrônicos incluem carcinógenos conhecidos e substâncias citotóxicas, causadoras de patologias pulmonares e cardiovasculares. Além disso, o uso de cigarro eletrônico aumenta em mais de quatro vezes o risco de uso do cigarro.

Segundo as informações publicadas na Estimativa 2023, pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), são esperados 704 mil casos novos de câncer no Brasil para cada ano do triênio 2023-2025. As regiões Sul e Sudeste do país têm o maior destaque na incidência da doença, já que concentram cerca de 70% dos casos.

A SBP alerta sobre a importância do diagnóstico precoce para a aplicação de tratamentos menos agressivos, além da maior possibilidade de sucesso no tratamento e para aumentar a sobrevida do paciente. “Os sintomas podem aparecer de diferentes maneiras. Visitar o médico e fazer os exames de rotina podem ajudar a identificar o câncer em um estágio inicial, o que vai fazer toda a diferença nas chances que o paciente terá para conseguir a cura da doença”, finaliza Klock, médico patologista, profissional responsável pelo diagnóstico definitivo do câncer e indicação de tratamentos para a doença.

Fonte: SBP (Sociedade Brasileira de Patologia)