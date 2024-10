Frizz: o que é, por que ocorre e como se livrar dele de forma eficiente

Esse efeito de fios arrepiados e desalinhados, comum em todos os tipos de cabelo, pode ser um incômodo estético - Foto: Divulgação

O frizz é um dos principais desafios enfrentados por quem busca cabelos lisos, sedosos e alinhados. Esse efeito de fios arrepiados e desalinhados, comum em todos os tipos de cabelo, pode ser um incômodo estético, mas entender suas causas e como combatê-lo de forma eficaz é o primeiro passo para recuperar o controle sobre os fios.

A dermatologista especializada em tricologia, Dra. Hevelyn Mendes, explica que o frizz acontece quando a camada externa do fio de cabelo, conhecida como cutícula, se levanta, permitindo que a umidade entre no córtex capilar. Essa penetração de água no fio causa inchaço e, consequentemente, o surgimento de fios arrepiados e sem definição. Os principais fatores que causam o frizz incluem:

Falta de hidratação: A hidratação insuficiente dos fios é uma das principais razões para o frizz. Quando o cabelo está ressecado, ele busca a umidade do ambiente, o que leva ao levantamento da cutícula. Danos à cutícula capilar: O uso excessivo de ferramentas de calor (secadores, chapinhas e modeladores), produtos químicos agressivos e até fatores ambientais, como poluição e raios UV, podem danificar a cutícula, fazendo com que ela se abra e deixe o cabelo suscetível ao frizz. Genética: Algumas pessoas são geneticamente predispostas a ter frizz, especialmente aquelas com cabelos ondulados, cacheados ou crespos. Esses tipos de cabelo têm uma estrutura mais irregular, o que facilita o levantamento da cutícula. Eletricidade estática: O frizz também pode ocorrer devido à eletricidade estática, que acontece quando os fios se repelem entre si, resultando em cabelos descontrolados e arrepiados. Clima úmido: Ambientes com alta umidade relativa do ar intensificam o frizz, pois os fios absorvem a água presente no ar, incham e perdem o alinhamento.

A estrutura do cabelo e o papel da cutícula no frizz

“O fio de cabelo é composto por três camadas principais: medula, córtex e cutícula. A cutícula é a camada externa, formada por pequenas “escamas” que protegem as camadas internas do fio. Quando as cutículas estão bem seladas, elas refletem luz, resultando em cabelos brilhantes e sem frizz. No entanto, quando as cutículas estão levantadas ou danificadas, o fio perde umidade e se torna propenso ao frizz.”. Comenta Hevelyn Mendes.

Além disso, o córtex capilar, que compõe a maior parte da fibra do cabelo, também é afetado pela perda de hidratação. Quando o córtex incha por excesso de água, ele altera a textura do cabelo, promovendo o frizz.

Felizmente, há várias soluções eficientes e cientificamente comprovadas para lidar com o frizz e manter os cabelos saudáveis e alinhados. Aqui estão algumas dicas e tratamentos recomendados por dermatologistas e tricologistas:

Hidratação adequada

A hidratação é fundamental para prevenir o frizz. Utilize máscaras capilares ricas em ingredientes hidratantes como pantenol, glicerina, óleos naturais (como óleo de argan e óleo de coco) e aloe vera. Esses ingredientes ajudam a reter a umidade dentro do fio, selando a cutícula e impedindo que o cabelo absorva a umidade do ar.

Use produtos Anti-Frizz

Produtos desenvolvidos especificamente para combater o frizz, como óleos capilares, séruns e cremes finalizadores, são essenciais no cuidado diário. Ingredientes como silicone, dimeticona e ciclopentasiloxano são eficientes para criar uma barreira protetora ao redor do fio, mantendo a cutícula selada e reduzindo a absorção de umidade.

Secagem adequada e proteção térmica

Evite secar o cabelo esfregando a toalha vigorosamente, pois esse atrito pode levantar as cutículas e provocar frizz. O ideal é secar os fios suavemente com uma toalha de microfibra ou uma camiseta de algodão. Além disso, sempre utilize protetor térmico antes de usar ferramentas de calor, como secadores e chapinhas. Isso ajuda a proteger a cutícula dos danos térmicos.

Tratamentos profissionais: selagem e cauterização

Tratamentos como a selagem capilar e a cauterização são excelentes opções para quem busca soluções mais duradouras contra o frizz. Esses procedimentos atuam diretamente na cutícula, repondo queratina e outros nutrientes essenciais, selando as escamas do cabelo e promovendo brilho e suavidade.

Evitar lavagens excessivas

Lavar o cabelo com muita frequência pode retirar os óleos naturais que protegem os fios, resultando em ressecamento e frizz. O ideal é lavar os cabelos de 2 a 3 vezes por semana e utilizar shampoos suaves, sem sulfatos, que limpam sem remover a hidratação essencial dos fios.

Condicionamento profundo

O uso de condicionadores de ação profunda, aplicados semanalmente, ajuda a manter a hidratação nos fios. Esses produtos penetram no córtex capilar, fornecendo umidade e nutrientes que mantêm o cabelo saudável e menos propenso ao frizz.

Corte regular das pontas

Pontas duplas e danificadas são mais suscetíveis ao frizz. Manter um corte regular ajuda a eliminar essas áreas problemáticas, promovendo fios mais alinhados e com menos arrepiados.

O frizz, embora incômodo, pode ser controlado e até evitado com os cuidados certos e tratamentos adequados. “Lembrando sempre que cada tipo de cabelo requer cuidados específicos, e o acompanhamento de um dermatologista especialista em tricologia pode ser fundamental para encontrar as melhores soluções para o seu tipo de fio e suas necessidades individuais”, finaliza a Dra. Hevelyn Mendes.