Fortaleça sua imunidade comendo!

Vida é movimento. Comida é combustível. O desenrolar dos dias é o resultado da soma do que você come à forma como seu organismo recebe e metaboliza o fruto das suas escolhas alimentares. A divisão é clara: há organismos aditivados e aqueles que carecem de revisão. Isso porque, mais do que matar a fome, o que é consumido quando a vontade de comer vem, impacta diretamente na cadência da engrenagem que constitui o corpo humano.

Devidamente abastecida, a máquina mantém as funções em perfeito funcionamento – do levantar ao adormecer, incluindo tudo que ocorre nessa janela temporal, protegida pelo sistema imunológico, responsável por manter as doenças distantes. Só que a função de defesa depende dos nutrientes ingeridos durante as refeições.

Para a imunidade funcionar com completude, desempenhando as reações químicas necessárias para defender o organismo dos patógenos, alguns nutrientes são necessários.

O nutricionista especialista em nutrição clínica funcional e professor do Puravida PRIME, Paulo Mendes, listou o que considera ser os cinco principais: fibras, fontes de alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios, selênio, zinco e vitamina C.

Segundo o professor do PRIME, esses elementos pró-imunidade estão amplamente presentes em dois perfis de dietas: a Mediterrânea (eleita como a melhor dieta para 2023) e a plant-based.

O cardápio dessas dietas é conhecido por incentivar o amplo consumo de vegetais, sementes, cereais, azeite de oliva, pescados e até vinho. Na plant-based, o foco é no consumo das proteínas de origem vegetal.

Ponto forte em ambas, o alto consumo de fibras reverbera nas células do sistema imune e na melhora das saúdes neural, intestinal, cerebral e até mesmo muscular.

A explicação está no efeito causado pelas fibras no intestino: como não são inteiramente absorvidas, elas estimulam a fermentação de um grupo de bactérias consideradas boas para a microbiota intestinal, reconhecidas pela grande capacidade imuno-positiva.

Paulo Mendes defende que os adeptos dessas dietas se beneficiam da quantidade diária sugerida de consumo de fibras, superior à demanda mínima prevista pelas entidades de saúde.

“Esses padrões alimentares têm consumo médio de 30 a 40 gramas de fibra ao dia. E o que a gente tem de guideline, de diretriz, é que você deve consumir, no mínimo, 20 gramas de fibra ao dia. Se você tiver algum desses dois padrões alimentares você, provavelmente, vai garantir mais que o consumo mínimo”, explica.

Já os alimentos antiinflamatórios e antioxidantes subentendem o efeito por si: auxiliam o organismo na batalha contra as inflamações e os radicais livres, vilões no desgaste do sistema imunológico e no processo de envelhecimento.

Com nome técnico de vitamina E, resveratrol e catequinas, os aliados nessa luta são as frutas, vegetais, legumes, castanhas e alguns tipos de peixes fontes de Ômega 3. “Consumindo esses alimentos, você estará garantindo melhor saúde metabólica e maior preservação do sistema imunológico”, pontua.

Enquanto isso, zinco e selênio reforçam os leucócitos – que atuam na linha de frente da imunidade.

Os minerais estão presentes nas ostras, carnes vermelhas, frango, tofu, em algumas leguminosas e ainda nas castanhas do Pará e de caju e na aveia.

Para finalizar, o nutricionista destaca a vitamina C – essencial para a melhora na produção de colágeno, protegendo a pele ao mesmo tempo em que aumenta a eficiência dos linfócitos, as células do sistema imune adquirido. Na hora de escolher, Paulo sugere optar pelo camu camu, acerola, pimentão verde, amarelo e vermelho, caju, mexerica, couve, goiaba, laranja, mamão e, por último, o limão. E reitera: “esses são os alimentos pró-imunidade que têm uma maior valia para o fortalecimento do seu sistema imunológico”.

Bom lembrar

O sistema imunológico é abastecido pelos nutrientes entregues a ele por meio da alimentação.

Manter o corpo protegido das doenças demanda uma dieta densamente nutritiva, com ênfase em cinco elementos: fibras, alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios, selênio, zinco e vitamina C.

O consumo adequado desses alimentos garante a manutenção das células que atuam na linha de frente da defesa do organismo.

Duas linhas conhecidas por ofertar esses nutrientes são as dietas Mediterrânea e a plant-based.

Mas, independentemente de qual estilo alimentar você escolher, o essencial é focar nos alimentos in natura, com variedade de consumo de frutas, verduras, vegetais, sementes e proteínas – sejam elas de origem animal ou vegetal.

A nutrição é um dos passos mais importantes na batalha contra as doenças.

Fonte: Puravida, empresa brasileira de produtos naturais