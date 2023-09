As primeiras palavras emitidas pelos bebês costumam ser muito esperadas e, quando demoram a acontecer, são uma fonte de preocupação para as famílias, especialmente aquelas que vivenciam a parentalidade pela primeira vez. Segundo especialista consultada pelo LIBERAL, estímulos saudáveis e afetuosos devem iniciar logo após o nascimento, mas diversos aspectos podem influenciar o desenvolvimento da fala.

Fonoaudióloga especialista em distúrbios da fala e linguagem, que atende em Americana, Mariângela Zulian explica que, embora não exista um padrão rígido, é esperado que as crianças com um ano de idade já estejam falando palavras simples, como ‘papai’, ‘mamãe’ e ‘neném’. Com idade entre um ano e meio e dois anos, é esperado que estejam formando frases simples, com duas ou três palavras, como ‘neném quer água’, por exemplo.

A partir dos dois anos, a expectativa é que estejam formando frases um pouco mais complexas, implementando novos elementos linguísticos. Aos três, devem estar falando bastante, conversando, dialogando, mostrando um vocabulário mais amplo. E aos cinco anos, demonstrem todos os sons da língua corretamente, com exceção do som de R na ponta da língua (presente nas palavras nariz e parede, por exemplo), que pode demorar um pouco mais.

Neste sentido, conforme a criança cresce e se desenvolve, é importante que a família esteja atenta não só aos sons emitidos, mas também à estrutura da linguagem e das frases. “Perceber se ela consegue contar uma historinha de forma organizada, com começo, meio e fim, sequência lógica. Aos 5 anos, a criança já deve estar conseguindo fazer bem isso”, destaca.

A evolução mais rápida ou mais lenta depende de aspectos sociais e ambientais, mas também tem influência genética, de acordo com a especialista. “A criança que tem mais estímulos, mais oportunidade de vivências com a fala e a linguagem, tem a chance de se desenvolver mais rapidamente. Mas a genética também é importante. É muito comum vermos famílias que têm casos de desenvolvimento mais tardio, e isso influencia com certeza”, explica Mariângela.

Procurar ajuda diante de dúvidas ou dificuldades no desenvolvimento da fala é a principal recomendação da fonoaudióloga Mariângela Zulian

ESTÍMULO. Ouvir a voz dos adultos é um estímulo importante e saudável desde o nascimento do bebê. Enquanto cuida, troca fraldas ou amamenta, mães e pais devem conversar com seus filhos, fortalecendo o relacionamento e estabelecendo vínculo de afeto. Além disso, Mariângela orienta que os adultos reajam aos sons emitidos pelos bebês.

“Quando a criança chora, você vai lá, conversa, coloca para mamar, troca e vai conversando. Isso é uma estimulação de linguagem. Desde quando a criança nasce, precisa ouvir a voz e que os adultos reajam aos seus enunciados de bebê. O vínculo vai se fortalecendo e há prazer em estar se relacionando e comunicando”, exemplifica.

Com o passar do tempo, a especialista sugere contar histórias, brincar de faz-de-conta ou com brinquedos, fazer passeios e nomear as coisas ao redor, porque a criança precisa ouvir muito, sempre com uma linguagem de afeto e carinho. Neste processo, é natural que ela queira repetir histórias, o que permite que ela aprenda elementos, relações de significados, palavras, verbos e adjetivos diferentes a cada vez.

Uma recomendação importante é que os familiares não forcem a criança a falar, o que pode gerar pressão e retração para ela, e frustração e irritabilidade no adulto. “É comum que os adultos fiquem apenas fazendo perguntas para a criança responder, mas isso não é natural, não é saudável. É importante entender que a criança pequena vai falar quando tiver disponibilidade e vontade. Todo o aprendizado precisa ser prazeroso, gostoso, com relacionamento afetivo, para que se desenvolva de uma forma harmônica”, destaca a fonoaudióloga.

QUANDO BUSCAR AJUDA. A orientação de Mariângela é que a família busque o auxílio de profissionais diante de dúvidas, seja qual for a idade da criança. Mesmo os bebês, quando são muito silenciosos ou não reagem aos estímulos, precisam ser avaliados. Qualquer suspeita é sinal de que vale a pena procurar ajuda e se informar sobre o que pode estar ocorrendo.

“Se com dois anos a criança não fala ainda, com 3 anos está falando muito errado e não dá para entender ou com cinco ainda apresenta dificuldades, não hesite, procure um especialista para tirar as dúvidas e já receber orientação. Mesmo que não haja um problema, a adequação da estimulação e do ambiente já podem ajudar”, finaliza.