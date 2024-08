Flores no ambiente de trabalho estimulam criatividade e bem-estar

Muitos de nós passamos a maior parte do dia trabalhando em escritórios fechados. Essa é uma realidade da vida moderna que tem impacto profundo no bem-estar e na qualidade de vida, mas há formas de trazer mais equilíbrio ao ambiente profissional. Uma delas é introduzir elementos naturais, como flores e plantas. Elas oferecem benefícios tanto estéticos quanto funcionais ao reduzir o estresse, criar espaços mais acolhedores e produtivos, além de purificar o ar.

O estudo Human Spaces, feito com 7.600 trabalhadores em escritórios de 16 países, incluindo Austrália, Brasil, Canadá e Dinamarca, apontou que funcionários que desfrutam de elementos naturais em seus ambientes de trabalho descrevem um nível de bem-estar 15% maior, são 6% mais produtivos e 15% mais criativos. Um detalhe interessante revelado pela pesquisa é que, apesar de 85% dos trabalhadores de escritório globais trabalharem em ambientes urbanos, eles têm uma afinidade por elementos que refletem a natureza e essa conexão desempenha um papel significativo na rotina profissional.

“A presença de flores no ambiente de trabalho não apenas melhora o bem-estar dos funcionários, mas também reflete positivamente na imagem corporativa. Começamos nossas operações em 2020, atendendo apenas pessoas físicas, mas hoje já estamos no modelo B2B, com clientes que fazem assinatura das flores para suas empresas”, afirma Victor Campos, CEO da Flower Club, startup que oferece um programa de assinaturas que leva buquês de flores frescas para a casa ou empresa dos clientes a partir de parcerias com produtores e cooperativas.

Dicas da Flower Club para incorporar flores no ambiente de trabalho

Arranjos florais: Uma maneira eficaz de incorporar elementos florais é por meio de arranjos florais frescos. Coloque vasos de flores vibrantes em locais de destaque, como a recepção, salas de reunião e espaços de convivência. Esses arranjos não apenas adicionam beleza visual, mas também criam uma sensação de boas-vindas e frescor.

Plantas de interior: Considere a inclusão de plantas de interior em cada estação de trabalho. Além de melhorarem a qualidade do ar, essas plantas contribuem para a criação de um ambiente de trabalho mais agradável e estimulante. Elas também podem ser escolhidas de acordo com as preferências individuais, permitindo que os funcionários criem um espaço de trabalho personalizado e acolhedor.

Programa de flores sazonais: Mantenha um programa de flores sazonais, atualizando os arranjos conforme as estações do ano. Isso não apenas mantém o ambiente de trabalho em constante renovação, mas também reflete as mudanças naturais no ambiente.

Capriche nos ambientes de relaxamento: Adicionar flores e plantas às áreas de descanso e alimentação é uma ótima maneira de promover momentos de relaxamento e interação entre os funcionários. As cores vibrantes e a presença de elementos naturais ajudam a criar espaços agradáveis e acolhedores, incentivando pausas revigorantes durante o dia de trabalho.

Programa de cuidado das flores entre os funcionários: Crie um programa de cuidado das flores no qual os funcionários se voluntariam para cuidar das plantas e flores em um sistema de rodízio. Isso não apenas promove a conscientização sobre a importância do cuidado com as plantas, mas também envolve todos os colaboradores no processo. Esse momento traz mais relaxamento para a rotina. Na Flower Club, as flores vêm com informações sobre a espécie, dicas de como cuidar e um pacotinho de nutrientes para manter o buquê lindo por mais tempo.