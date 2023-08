Fibromialgia: cannabis pode reduzir até 30% da dor

Pesquisadores e médicos têm buscado constantemente novas abordagens terapêuticas para aliviar os sintomas debilitantes que os pacientes enfrentam diariamente. Entre as opções emergentes, a cannabis medicinal tem ganhado destaque e mostrado promissores benefícios no tratamento da patologia, graças a suas propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e imunomoduladores.

Diante desses efeitos, já se aguardava que a cannabis pudesse ser efetiva contra as dores da fibromialgia. Recentemente foi comprovado. Um estudo publicado no periódico científico PAIN demonstrou o alcance desse efeito, revelando que os canabinoides podem reduzir em até 30% os níveis de dor de pacientes que sofrem com a patologia.

“A fibromialgia é uma condição complexa, ainda pouco compreendida pela medicina, por isso de difícil tratamento. Os canabinoides são uma possibilidade terapêutica eficiente e sem efeitos colaterais relevantes. A pesquisa publicada na PAIN, assinada pelo cientista Tine van de Donk, corrobora com outros estudos que ratificam a redução da inflamação periférica”, explica a Dra. Mariana Maciel, diretora médica da Thronus Medical, biofarmacêutica canadense pioneira em nano THC e nano CBD.

Outro obstáculo a ser superado por pessoas que sofrem com as dores da fibromialgia é a insônia. A empresa global Viatris promoveu, em 2022, uma pesquisa em seis países (Brasil, China, México, Taiwan, Tailândia e Turquia) com 553 pessoas (101 brasileiros) que receberam um diagnóstico de fibromialgia ou que têm suspeita da síndrome, e 46% dos entrevistados pontuaram a insônia como uma grande vilã da qualidade de vida. O CBD (canabidiol, uma das substâncias encontradas na planta cannabis sativa) entra como uma solução deste problema. “Sabemos que o CBD traz alívio dos sintomas ansiosos, auxiliando na diminuição dos episódios de insônia, e até neutralizando esse quadro”, comenta Dra. Mariana.

THC: aliado contra dores neuropáticas

Outro componente da planta que tem se mostrado eficaz para tratamento de fibromialgia é o THC (tetrahidrocanabinol). Com os mesmos efeitos analgésicos (ou até melhores do que os opiáceos), e sem os danos relacionados, o fitocanabinoide é outra possibilidade segura.

“Ainda existe uma certa resistência da utilização do THC, mas é preciso disseminar informações corretas sobre esse composto valioso, que quando administrado nas doses certas, promove uma série de benefícios à saúde. Para a fibromialgia, por exemplo, os produtos full spectrum (ou seja, produtos produzidos por uma forma de extração que preserva todos os compostos da planta como fitocanabinoides, terpenos, flavonoides, entre outros fitoquímicos) possuem forte efeito analgésico, tornando-se importantes no tratamento de dores crônicas e neuropáticas”, afirma a Dra. Mariana.

Ela explica que a interação de fitocanabinoides com o corpo humano se dá de forma natural. “Nossos receptores e sistemas reguladores, espalhados desde o sistema nervoso central até diversos outros órgãos, são ativados pelos canabinoides e geram respostas fisiológicas que atenuam a dor crônica, proporcionando mais qualidade de vida ao paciente, que é o mais importante nesses casos clínicos”, completa.

É importante ressaltar que esses fármacos só podem ser introduzidos no tratamento com prescrição médica. Sobre o estágio da doença a ser tratada, dosagem e demais orientações é imprescindível buscar um médico prescritor de cannabis medicinal para acompanhamento contínuo.