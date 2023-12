Festas e guloseimas sem culpa

As festas de Natal e Ano Novo são épocas repletas de celebrações, momentos especiais e, é claro, deliciosas guloseimas. No entanto, enquanto nos envolvemos nas comemorações festivas, é fundamental não negligenciar a saúde bucal e priorizar os cuidados odontológicos para garantir um sorriso saudável.

A Dra. Cláudia Gobor, dentista especialista em halitose, ressalta a importância de manter uma rotina consistente de cuidados. “Se você se cuidou o ano todo, não jogue fora todo o esforço agora. Durante as festas, é essencial escovar os dentes pelo menos três vezes ao dia, usando um creme dental com flúor para remover as bactérias que podem levar à cárie dentária, doenças gengivais e mau hálito. Além disso, não se esqueça de utilizar corretamente o fio dental, para retirar os detritos que ficam no meio dos dentes e onde a escova não alcança”, adverte a especialista.

Um dos principais pontos de atenção é o consumo de doces durante as festas de fim de ano. A Dra. Cláudia alerta que o excesso de açúcar pode ser uma das principais causas de problemas bucais. No entanto, ela destaca que não é necessário abrir mão das guloseimas, basta tomar alguns cuidados. “Se você consumir doces, lembre-se de escovar os dentes em até quinze minutos após o consumo, realizar um enxágue com água para eliminar o máximo de resíduos e não esquecer que a língua também faz parte da boca e deve ser limpa”.

Outro aspecto relevante é o consumo de bebidas alcoólicas, comuns nas comemorações de fim de ano. A especialista explica que o álcool pode contribuir para o surgimento da boca seca, o que pode aumentar o risco de cárie dentária e também mau hálito. Para combater esse efeito, a Dra. Cláudia recomenda alternar o consumo de bebidas alcoólicas com a ingestão de água para manter a boca hidratada e minimizar os danos à saúde bucal.

Seguindo as dicas, todos poderão aproveitar as festas de fim de ano sem comprometer o bom hálito e a higiene. Garantindo uma rotina adequada de cuidados, sua saúde bucal continuará em dia, e estará preparada para dar as boas-vindas a 2024 com o máximo de confiança e bem-estar.