Férias escolares: atenção aos acidentes domésticos envolvendo crianças

Depois de um ano letivo intenso, chegam as tão sonhadas férias de fim de ano. E, com elas, vem também o inevitável: o crescimento dos acidentes domésticos envolvendo crianças. Naturalmente exploradoras, as crianças adoram subir, pular, correr por pequenos espaços, mexer com água, com fogo e tudo mais que tiver ao alcance. Por isso os responsáveis precisam ficar atentos aos riscos, que são muitos.

O enfermeiro Antônio Rangel, da Vuelo Pharma, relata que nas férias é comum o aumento de pequenos acidentes como queimaduras e feridas de várias intensidades na pele. “Ocorrem geralmente num momento de desatenção dos responsáveis. Ou mesmo diante deles, porque às vezes é algo muito rápido”.

Ele destaca que as queimaduras em crianças, por exemplo, normalmente acontecem em casa. “É preciso que os responsáveis tenham atenção redobrada, principalmente no ambiente da cozinha, já que queimaduras mais sérias – com líquidos muito quentes ou mesmo com fogo – podem comprometer não apenas a saúde e bem-estar, mas também o desenvolvimento da criança”, explica.

Uma das dicas do especialista é a preparação para cuidados de primeiros socorros. “É importante que os pais mantenham um kit de primeiros socorros em casa, pois alguns produtos podem ser cruciais no momento de um acidente”, avalia.

O kit de primeiros socorros ideal, segundo ele, precisa ter algodão, atadura, antisséptico em spray, bolsa térmica, cotonetes, soro fisiológico 0.9%, termômetro, antitérmico, analgésico, tesoura, esparadrapo, micropore, gaze estéril e a Membracel – uma membrana de celulose que regenera a pele em tempo recorde, aliviando a dor, ideal para queimaduras e escoriações.

Outra dica é manter a calma, porque a criança tende a se assustar diante de um acidente. Em situações mais graves, não hesitar em procurar o atendimento médico de emergência. “Em se tratando de crianças, que nem sempre conseguem verbalizar ou descrever o que houve, todo cuidado é necessário”, finaliza.