Férias: Cronograma ajuda a organizar rotina com crianças em casa

Além de ser essencial para o desenvolvimento infantil, a rotina escolar é uma grande aliada das famílias ao permitir que pais, mães e cuidadores possam se dedicar ao trabalho e outros compromissos do cotidiano. Por isso, são comuns os relatos de desespero durante os meses de férias.

Andréia Celegato destaca a importância de fazer combinados com as crianças – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL

Para a psicopedagoga, escritora e professora especialista em contação de histórias e musicalização infantil Andréia Celegato, de Americana, são muitas as atividades e brincadeiras possíveis neste período, mas o segredo para gerenciar a rotina de trabalho remoto, híbrido ou presencial enquanto as crianças estão em casa é elaborar um cronograma de atividades e estabelecer combinados, sempre em conjunto.

“Faça um cronograma de como serão as férias, o que será feito a cada dia, senta com a criança e conversa com ela. Use um papel ou lousa para que tudo fique visível e ela possa estar atenta. A criança pode ficar chateada porque você precisa trabalhar, mas tente ocupar o tempo dela com algo divertido. Também é importante conversar, dizer ‘a mamãe vai brincar com você, mas agora precisa trabalhar e, enquanto isso, você pode fazer uma atividade’”, diz Andréia.

“A criança é inteligente e vai entender. Os combinados são importantes por toda a vida. Quando adultos, nós temos regras, horários, não fazemos o que queremos sempre. E isso começa na infância, com os combinados”, ressalta.

O cronograma com horários e combinados com as crianças se tornam ainda mais fundamentais para manter a organização e a produtividade nas famílias em que pai ou mãe trabalham em casa. Já para aquelas em que os pais trabalham fora, em regime presencial, e as crianças ficam com avós, babás, outros integrantes da rede de apoio ou em colônias de férias, conversas ajudam a reduzir a culpa e a saudade.

“Mostrem para as crianças que, apesar de não estarem juntos naquele momento, elas não estão sozinhas. Se trabalham fora de casa, pela manhã, os pais podem sugerir uma brincadeira, contar uma história e lançar o desafio para elas criarem um novo desfecho, com desenho, com massinha, para apresentar quando eles estiverem em casa à noite. Ela não sentirá falta dos pais porque estará pensando neles, envolvida com a atividade e aguardando o retorno”, sugere a especialista.

As crianças também adoram conviver com os amigos durante as férias e uma opção é que as famílias se organizem para promover os encontros, que podem ser em casa ou em praças e parques. Mães e pais podem se revezar no cuidado com o grupinho, rendendo diversão e, simultaneamente, tempo para quem precisa se dedicar ao trabalho.

BRINCAR. Por mais que as telas facilitem a rotina e mantenham as crianças entretidas, o ideal é que televisão, videogame, celular e outros dispositivos tenham tempo de uso controlado. Segundo Andréia, as telas não estão proibidas, mas o foco deve estar nas brincadeiras, na leitura e em momentos prazerosos em família. E na hora de pedir para desligar, o ideal é ter um horário combinado previamente, evitando desentendimentos.

“A criança é muito lúdica e brincar ajuda no desenvolvimento socioemocional, da criatividade, da coordenação motora. A criança tem que brincar com adulto, com outras crianças e sozinha também. Então, quando uma mãe está trabalhando, ela pode dizer ‘filho, agora é hora de tal brincadeira’, mostrar os materiais e colocá-lo para brincar sozinho. Nunca obrigar, mas instigar, para que tenha vontade”, explica a psicopedagoga.

Ela ressalta que as brincadeiras devem respeitar as preferências de cada um, e os cronogramas também precisam prever momentos para descansar, dormir até mais tarde e fazer nada.

15 atividades para compor o cronograma de férias