Fala infantilizada prejudica desenvolvimento das crianças

Embora não exista um padrão rígido, o esperado é que as primeiras palavras dos bebês sejam ditas por volta de um ano, e que até os dois anos e dois meses de idade eles já estejam construindo frases curtas e participando de diálogos. Nesta fase, por mais tentadora que seja, a fala infantilizada – também chamada de “baby talk” – deve ser evitada pelos pais e cuidadores, pois pode trazer riscos para o desenvolvimento da criança.

Esta constatação é comprovada cientificamente e muito verificada nos consultórios de fonoaudiologia infantil, afirma Mariângela Zulian, especialista em distúrbios da fala e linguagem, que atende em Americana.

Mariângela Zulian destaca a importância de oferecer modelos corretos de fala às crianças – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Em casos de crianças com atraso de fala ou com a queixa de fala infantilizada, com algumas trocas de sons, muitas vezes temos que orientar os pais na forma mais adequada de se comunicar com elas, para que realmente possam desenvolver a fala de uma maneira mais harmoniosa”, relata a profissional.

A fonoaudióloga lembra que os pequenos aprendem pela repetição e imitação das pessoas ao redor. Por isso a importância de oferecer modelos corretos, que realmente possam ser replicados. Somado ao tom infantil, o “baby talk” costuma ser carregado de palavras ditas de maneira errada, com trocas de sons, diminutivos desnecessários e até repetição de erros já cometidos pela criança.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além da possibilidade de prejudicar o desenvolvimento da fala, Mariângela alerta para outros possíveis prejuízos.

“Falar infantilizado com a criança é tentar mantê-la sempre em um nível abaixo, e depois atrapalha na parte comportamental, psicológica e emocional também. Muitas vezes ela tem 3 anos e a família ainda chama de ‘nenenzinho’, e não é bom. A criança precisa ser tratada como um ser em evolução, e não de uma forma que faça a manutenção de um comportamento infantil”, diz.

De acordo com ela, o ideal é que os pais e cuidadores falem com as crianças de maneira natural, clara, correta e com frases curtas, com poucas palavras, o que vai ajudá-las a reter os conteúdos.

Entretanto, essa recomendação não necessariamente resulta em uma comunicação dura e pouco amável. “Pode-se falar de uma maneira carinhosa, com uma voz doce, com uma entonação de afeto, para realmente transmitir carinho, e ainda assim com modelos corretos”, ressalta a especialista.

Atraso na fala: O que pode ser?

O atraso no desenvolvimento da fala pode ter diversas causas possíveis, como a falta de estimulação adequada, problemas de maturidade neurológica e outras alterações que podem causar um transtorno no desenvolvimento da linguagem.

Pouca fala para o que é esperado para a idade, fala com muitos erros e dificuldade para responder a ordens ou instruções são sinais de alerta para os pais e responsáveis pela criança.

Nestas situações, é comum que eles ouçam “calma, espera, ainda vai desenvolver”, mas esta não é a atitude correta, segundo a fonoaudióloga, que recomenda a busca de ajuda profissional o mais cedo possível.

Como estimular a fala da criança?

Segundo a fonoaudióloga, falar pouco também é uma característica bastante presente nas “crianças da pandemia”, que por conta da necessidade de isolamento social demoraram mais para ir à escola e, em geral, tiveram muito menos estímulos para desenvolver a habilidade. Mariângela lista recomendações para as famílias:

1- Inclua na rotina atividades lúdicas que incentivam a fala, como cantar, passear ou brincar com outras crianças;

2- Conte histórias, para que a criança aprenda o significado das palavras e as modulações da língua e se motive a ouvir e repetir;

3- Converse naturalmente com a criança, mostrando e falando o nome das coisas, traduzindo o que ela apontar, incentivando-a a completar frases;

4- Evite fazer perguntas que podem deixar a criança frustrada por não saber responder;

5- Ao invés de corrigir, opte por acolher. Enquanto aprende a se comunicar, é normal que a criança tenha dificuldade para organizar seu discurso de maneira fluente – algo que também acontece com os adultos. Evite chamar a atenção dizendo “calma”, “fala direito” ou “fala devagar” porque, ao constranger a criança, outros problemas podem surgir, como a gagueira.