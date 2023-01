Facetas garantem sorrisos harmônicos

Foto: Image by Racool_studio on Freepik Também chamadas de laminados cerâmicos, as facetas são indicadas para corrigir desarmonias -

A aparência dos dentes é importante para uma vida com mais autoconfiança, autoestima e sorrisos. À medida que cuidamos da saúde deles, a vaidade também nos leva a pensar nas características estéticas. E é justamente a busca por um sorriso mais harmônico que impulsiona a colocação de facetas nos consultórios odontológicos.

Também chamadas de laminados cerâmicos, as facetas são indicadas para corrigir desarmonias como espaços entre os dentes, dentes desproporcionais, com alturas diferentes ou alterações de cor que não possam ser corrigidas com clareamento, explica o professor da Faculdade de Odontologia da Unesp (Universidade Estadual Paulista), Gelson Luis Adabo.

Para isso, os dentes devem estar saudáveis. A instalação das facetas demanda um desgaste da parte da frente, com brocas calibradoras, o mínimo possível e de maneira programada e projetada. A diferença entre facetas e lentes de contato é que estas últimas são coberturas mais finas, para correções mais sutis, que costumam demandar menos desgastes.

O especialista explica que, em termos de técnica, existem a direta e a indireta. Na primeira, a reconstrução do dente é feita com camadas de resina, diretamente na boca do paciente. “Na técnica indireta, captamos imagens, fazemos escaneamento dos dentes e laboratórios produzem as facetas usando a tecnologia digital. Ou fazemos uma moldagem do dente do paciente, reproduzimos em modelo de gesso e mandamos para o laboratório fazer a peça sobre o modelo. É o que mais indicamos fazer”, acrescenta.

Para facetas diretas geralmente são utilizadas resinas, materiais poliméricos com partes de cerâmica na composição, com bom resultado estético e custo mais baixo, mas menor durabilidade. Já para facetas indiretas normalmente utilizam-se cerâmicos, como a porcelana, que permite reproduzir a estética natural dos dentes e permanece inalterada ao longo dos anos. As facetas feitas com materiais resinosos costumam ter durabilidade entre 5 e 10 anos e podem manchar. Já a porcelana tem durabilidade maior, podendo chegar aos 15 anos sem alteração na cor.

Porém, a dentista Juliana Polezi, diretora da Polezi Implantes Clínica Odontológica, que faz a colocação de facetas de porcelana, destaca a importância dos hábitos e cuidados dos pacientes.

“Fazer a higiene com fio dental e não colocar muita força na escovação, porque pode causar uma retração da gengiva. Evitar morder objetos, e as pessoas que tem bruxismo ou apertamento têm que usar placamiorrelaxante. E sempre voltar ao dentista, para checar se está tudo em ordem, uma vez ao ano”, recomenda a profissional.