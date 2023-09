Existe tratamento caseiro que ajude a melhorar o hálito?

A halitose ou mau hálito pode ser desenvolvido em qualquer fase da vida, causado por uma série de fatores, que incluem o consumo de alimentos embutidos, baixa salivação e até cáries. A boa notícia é que existem alguns tratamentos, que vão além da escovação e que podem eliminar o mau hálito e garantir a sua saúde bucal.

Pode ser uma condição persistente e angustiante que muitas vezes causa vergonha em quem está acometido, e por isso, muitas pessoas procuram por tratamentos caseiros. Mas será que os remédios caseiros ajudam?

A dentista especialista em halitose, Dra. Cláudia C. Gobor, diz que na busca por tratamentos é comum encontrar diversos remédios caseiros que prometem a ‘cura’ do mau hálito. “Não é uma questão de ser eficaz e, sim, de trazer riscos à saúde. Usar produtos sem saber os possíveis efeitos colaterais, sem a aprovação da ANVISA e sem a indicação correta pode trazer inúmeros riscos à saúde”, explica a ex-presidente e atual diretora executiva da Associação Brasileira de Halitose.

O uso de óleos essenciais, suco de limão e vinagre de maçã, por exemplo, são alguns dos tratamentos caseiros mais populares que devem ser evitados. “Essas substâncias podem trazer prejuízos à saúde bucal quando utilizadas sem qualquer cuidado ou orientação profissional, como desgaste dos dentes, hipertrofia de papilas linguais e até mesmo ferimentos na língua”, revela a Dra. Cláudia.

Embora os tratamentos caseiros e as mudanças no estilo de vida desempenhem um papel na manutenção do bom hálito, é crucial reconhecer suas limitações ao lidar com questões mais complexas. Ignorar as causas e confiar apenas em remédios caseiros pode atrasar soluções eficazes e agravar o problema. A busca por atendimento profissional permite um diagnóstico preciso, tratamentos personalizados e manutenção a longo prazo.