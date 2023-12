Exercício físico e reeducação alimentar são essenciais para tratamento e controle da diabetes

Para que haja mudança no cenário, é preciso atacar exatamente as suas duas maiores causas: o sedentarismo e a má alimentação

Hábitos saudáveis para evitar a diabetes. Doença acomete mais de 537 milhões de adultos com idade entre 20 e 79 anos, representando 10,5% da população mundial nessa faixa etária. Os dados são do Atlas do Diabetes 2021, divulgado pela Federação Internacional de Diabetes (IDF). O Brasil é o sexto país em incidência de diabetes no mundo e o primeiro na América Latina – são 15,7 milhões de pessoas adultas com esta condição, e a estimativa é que, até 2045, a doença alcance 23,2 milhões de adultos brasileiros.

Para que haja mudança no cenário, é preciso atacar exatamente as suas duas maiores causas: o sedentarismo e a má alimentação. Professor de educação física da Ayo Fitness Club, Júlio César aponta que a paciência para realizar uma evolução gradual é um dos segredos para engajar uma pessoa em uma rotina de atividade física. “Toda mudança de comportamento deve ser direcionada e organizada de uma forma que colabore para gerar o menor impacto possível nas demais tarefas do dia”, afirma.

Júlio acrescenta ainda que, além de contribuir para a adoção de uma frequência sustentável de treinos, uma abordagem mais gradual, quando somada a um programa que mistura musculação com atividades aeróbicas, auxilia na preservação das articulações e na manutenção da massa muscular do aluno.

Para quem já luta com a diabete, a atividade física aumenta a sensibilidade à insulina nas células do corpo. Isso significa que quando uma pessoa se exercita, é preciso menos insulina para manter os níveis de açúcar no sangue sob controle.

Segundo Júlio, os exercícios recomendados para diabéticos são volumes moderados a altos de atividade predominantemente aeróbica (corrida, caminhada, pedalada, ginástica aeróbica) e de força (musculação, crosstrainer e treinamento funcional). De acordo com a Associação Americana de Diabetes (ADA), a frequência ideal é 3 a 7 vezes por semana para atividades aeróbicas, não ficando mais de dois dias consecutivos sem praticar exercícios.

“A duração ideal de atividade moderada é de 50 minutos por semana, no mínimo, ou de 75 minutos por semana de atividade vigorosa. Além disso, praticar exercícios de fortalecimento (musculação) 2 a 3 vezes na semana. Para a musculação, o recomendado é um composto de 8 a 10 exercícios por sessão de treino, com uma quantidade de 1 a 3 séries de 6 a 12 repetições”, indica Júlio César.

A atividade física tem um papel fundamental na prevenção e no controle da resistência à insulina, pré-diabetes e até mesmo em pacientes com diabetes tipo 2. Associada a outras melhorias no estilo de vida e ao acompanhamento dos níveis de glicose no sangue, ela é capaz de evitar doenças e garantir qualidade de vida.