Exercício diário não é só para quem faz academia

Um novo estudo publicado na revista JAMA Internal Medicine revelou que mais de 110.000 mortes nos Estados Unidos poderiam ser evitadas a cada ano se adultos com mais de 40 anos acrescentassem apenas 10 minutos diários de atividade física moderada a vigorosa às suas rotinas normais. Essa descoberta revolucionária destaca a importância do exercício regular para a saúde e o bem-estar.

Uma das principais descobertas do estudo é que o exercício não precisa ser cansativo para ser eficaz. Pequenos incrementos na rotina diária podem ter um impacto enorme na saúde geral. Além disso, a pesquisa destaca que exercícios com peso corporal são uma opção acessível e prática para realizar em casa, sem a necessidade de equipamentos especializados.

A oportunidade de impacto é real e todos têm o potencial de fazer a diferença. Independentemente da agenda ocupada ou dos compromissos diários, existem várias opções acessíveis para incorporar a atividade física na rotina diária. Caminhadas, ioga, exercícios com o peso do corpo ou até mesmo uma dança enérgica são escolhas diversificadas e ao alcance de todos.

Storm 12: uma abordagem inovadora

O método Storm12 é um método eficaz desenvolvido pelo educador físico Giulliano Esperança, que está revolucionando a forma como encaramos a saúde e o condicionamento físico. Com apenas 12 minutos diários de exercícios, esse método oferece resultados surpreendentes, complementando a descoberta de que 10 minutos de atividade física podem salvar vidas.

O Storm12 foi desenvolvido com base em pesquisas científicas e na expertise de Giulliano Esperança no campo do condicionamento físico. Ele identificou a necessidade de criar um programa de exercícios curto, porém altamente eficiente, que pudesse ser facilmente incorporado à rotina diária das pessoas, independentemente de suas agendas ocupadas.

Uma das principais vantagens do método Storm12 é a sua praticidade. Com apenas 12 minutos por dia, é possível realizar um treino completo, abordando diferentes aspectos do condicionamento físico, como força, resistência e flexibilidade. Esse programa se destaca por sua eficiência, permitindo que os indivíduos alcancem resultados notáveis em um curto período de tempo.

Outro aspecto importante do método Storm12 é sua versatilidade. Os exercícios podem ser adaptados para diferentes níveis de condicionamento físico, permitindo que tanto iniciantes quanto pessoas mais avançadas se beneficiem do programa. Além disso, o método não requer equipamentos especiais, tornando-o acessível para ser realizado em qualquer ambiente, seja em casa, no escritório ou até mesmo durante viagens.

Uma sequência de movimentos que trabalha moderadamente todo o corpo pode incluir exercícios como flexões, agachamentos e corrida sem sair do lugar. Realizar quatro rodadas de três minutos desses exercícios, com dois minutos extras de benefício, já pode trazer resultados significativos. Essa abordagem equilibra a força da parte superior e inferior do corpo, além de proporcionar exercícios cardiovasculares.

“Ao adotar o Método Storm 12 em sua rotina, você estará abrindo as portas para uma vida mais saudável e equilibrada. Os exercícios são simples, porém poderosos, e trazem resultados visíveis em pouco tempo. Além disso, a prática regular de exercícios físicos é benéfico para a saúde mental, ajudando a reduzir o estresse, melhorar o humor e aumentar a sensação de bem-estar. A relevância do exercício vai muito além de estatísticas sobre mortalidade e questões estéticas. Estou nessa jornada para apoiar a estratégia de treinos curtos, com eficácia equivalente ou até melhor do que horas de exercícios que se tornam impraticáveis para a maioria das pessoas”, afirma Giulliano.

De acordo com uma pesquisa publicada recentemente, em 14 de setembro de 2023, pela revista CELL PRES, intitulada “Brain–body communication in metabolic control”, a falta de exercício afeta negativamente a comunicação entre o cérebro e o corpo, contribuindo para doenças metabólicas. “Portanto, exercitar-se é também uma questão de saúde mental e neurológica em sua rotina, investindo não apenas em sua saúde física, porque cada passo não é apenas um estímulo físico, mas também uma nutrição para a alma e espírito”, fFinaliza Giulliano.

Fonte: Giulliano Esperança, Mestrando do Programa de Pós-graduação da UNESP/Botucatu.